Miles de asturianos salen a la calle en el Primero de Mayo para pedir más seguridad laboral y un recorte de jornada

Carlos García-Ovies Gijón Jueves, 1 de mayo 2025, 12:15 | Actualizado 12:32h. Comenta Compartir

Miles de personas se han dado cita este jueves en Mieres para manifestarse con motivo de la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios de Asturias, UGT y CC OO, bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro».

La convocatoria, que ha arrancado en el campus de Barredo a las 12 horas y finalizará en el parque Jovellanos, tiene como objetivo reivindicar muchas de las cuestiones que los sindicatos consideran prioritarias. Una de las más relevantes, especialmente tras el accidente de la mina de Cerredo que se saldó con cinco muertos hace apenas un mes, es el de la seguridad en el trabajo. En ese sentido, exigen más seguridad laboral para atajar el problema de la siniestralidad.

Sin embargo, hay más asuntos de calado que tanto UGT como CC OO han traído a la manifestación de este año. Algunos ya se han tratado en anteriores convocatorias, como la reindustrialización de la región, el recorte de la jornada laboral o la limitación del precio de los alquileres en materia de vivienda, pero otras responden a la actualidad, como la petición de acabar con la guerra arancelaria iniciada por EE UU.

En algunas pancartas se puede leer: «Asturias desierto industria, desierto laboral»; «Por una Atención Primaria accesible a las personas»; «Más industria, más Asturias».

En la cabeza de la manifestación, Javier Fernández Lanero, líder de UGT, ha sido contundente: «Exigimos un plan de transformación justa con esta cuenca minera, exigimos a los empresarios que dejen de hablar de absentismo laboral mientras la gente muere por ir a trabajar, porque es indecente e inmoral. Tambiñen la reducción de jornada, que es urgente; y respuestas para el problema de la vivienda, un derecho». Respecto a la industria ha apuntado que «Asturias es industria o no será nada. Hunosa, la antigua Ensidesa... son capitales. Hay que potenciar nuestros servicios públicos, necesitamos más recursos económicos». Sobre las infraestructuras, reclama que «el primer AVE de la mañana tiene que parar en el cuenca minera». Y respecto al rearme de Europa no aplica medias tientas: «Europa tiene que rearmarse, porque la realidad es que están en peligro sus valores. No vamos a conseguir que los viejos fantasmas quieran volver a regresar para poner en riesgo nuestros derechos»

José Manuel Zapico, de CC OO, por su parte, incidió en esa pérdida de derechos: «Estamos viviendo un tsunami reaccionario donde oligarcas y millonarios vienen a por todas a bajar salarios, buscar el despido libre, atacar nuestras libertades y quitar la sanidad y la educación. Toca defender el sistema democrático, que está en peligro».

También ha hablado sobre seguridad laboral: «Ir a trabajar no nos puede costar la vida, hay que luchar por más salarios. Tenemos que defender nuestra industria, más sostenible. Y no caer en el chantaje de la familia Mittal. Hay centros de trabajo tóxicos, jornadas extenuantes y piratas como los de la mina de Cerredo que han puesto en peligro la vida de los trabajadores, no solo en peligro sino con resultado de muerte. Tienen que ser puestos a disposición judicial inmediatamente»