«Las térmicas no pueden contaminar hasta la saciedad y cerrar de golpe» Pepe Álvarez, en la sede central de UGT en Asturias. / MARIO ROJAS Pepe Álvarez, secretario general de UGT «No vamos a sentarnos a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores si antes no hemos acordado derogar las reformas laborales» P. LAMADRID OVIEDO. Viernes, 6 septiembre 2019, 03:19

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 1956) incide en la urgencia de adoptar medidas para proteger a los sectores productivos españoles en un mercado global sembrado de incertidumbres. El secretario general de UGT regresó ayer a su Asturias natal para participar en la Escuela de Verano Manuel Fernández 'Lito'.

-La industria lleva mucho tiempo reclamando protección. ¿Llegan tarde las medidas?

-Nunca es tarde, pero creo que la potenciación del sector industrial y las políticas de innovación podían haberse hecho antes. Estamos a tiempo, pero España tiene que dar un salto adelante y plantearnos las nuevas situaciones que se producen derivadas de la globalización y de una UE que no acaba de protegerse. Necesitamos actuar sobre el precio de la energía y el estatuto electrointensivo, pero también producir energía limpia sin que eso signifique que no se puedan adaptar tecnológicamente las centrales térmicas para que no contaminen. Tiene que ser un continuo, a la vez que una actividad decae ya tiene que haber otra que esté funcionando.

-¿Qué medidas se pueden tomar con el Gobierno en funciones?

-Muy pocas porque no tiene capacidad ni siquiera de poder hacerlo vía decreto. Espero que antes del día 23 tengamos presidente investido y, por tanto, ese sea un tema que se pueda poner en marcha inmediatamente. El estatuto de las electrointensivas ya está listo. Además, queremos un plan estratégico para la energía que permita garantizar el suministro con una producción ambientalmente aceptable. En cuanto a las térmicas, si dentro de diez años hay la previsión de que una central cierre, no hay que esperar para hacer el plan de reindustrialización, sino que hay que efectuarlo en paralelo. Quiero decirles a las eléctricas que piensen que todo lo que tienen ha sido a costa, no solo de sus inversiones, sino del entorno. Me parece ética y socialmente muy poco justo que las térmicas que han contaminado hasta la saciedad, como puede ser la del Narcea, ahora de golpe digan que se van.

-Pedro Sánchez aboga por redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. ¿Es necesario?

-Sí. Nosotros creemos que sería conveniente que una norma que tiene muchos años y se ha modificado mucho, hasta el punto de que hay aspectos que son contradictorios, pudiéramos actualizarla con los nuevos elementos que han aparecido en los últimos años, que tienen que ver con las plataformas digitales y otras maneras de explotar. Dicho esto, quiero dejar muy claro que para la UGT, previo a esto, tiene que haber derogación de las reformas laborales del PP. Creemos que la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores va a ser larga y vamos a ir a una negociación con un sistema de relaciones laborales muy desequilibrado a favor de los empresarios. Lo que existe, condiciona y, por tanto, no vamos a sentarnos a negociar un nuevo estatuto si antes no hemos acordado la derogación de las reformas laborales.

-¿Se está cumpliendo el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)?

-Tiene una parte que está siendo positiva, que es el aumento salarial de en torno al 2,3% con un IPC del 1%, eso quiere decir que nos permite empezar a recuperar poder adquisitivo. Pero hay dos factores claramente negativos: uno tiene que ver con el AENC y otro con el sistema de relaciones laborales. Sobre el primero, antes de que acabe el año tenemos que plantear con CC OO un plan que obligue a pagar mil euros en 14 pagas en convenio. Los empresarios tienen que ser plenamente conscientes de que, cuanto más torpedeen ese salario, más vamos a trabajar políticamente para ello. Mejor que lo hagamos por la vía del pacto o luego que no se quejen si el Consejo de Ministros decreta un Salario Mínimo Interprofesional de 14.000 euros.

-¿Qué ocurre con el sistema de relaciones laborales?

-Me preocupa mucho que se está trasladando a trabajadores de convenios altos a otros más bajos. El movimiento de personas que trabajan en un sector y se van a otro con salarios mucho más bajos es lo que no genera la sensación de que los salarios suben más que el IPC. A la gente le cuesta visualizarlo porque la masa social del país no está subiendo en los porcentajes que aumentan los convenios porque se quita a un trabajador, ya sea porque se jubila o hay un expediente en su empresa, y entra uno joven o una mujer con un salario más bajo.

-Los pensionistas mantienen las movilizaciones. ¿Cómo se va impulsar la negociación?

-La solución tiene que ser tan a corto o medio plazo como la constitución del Gobierno. La derogación de la reforma del sistema de pensiones de Rajoy se tiene que hacer de manera inmediata. Por tanto, recuperar la situación de 2011. Es decir, que desaparezca el factor de sostenibilidad, aplicar la cláusula automática de revisión y, en el contexto del Pacto de Toledo, dos cuestiones: ver cómo se elevan las pensiones más bajas y cómo la Seguridad Social recauda más.