El secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez. Efe

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

Pepe Álvarez anuncia que presentarán un recurso al Constitucional para recurrir la sentencia del Supremo de que los jueces no pueden incrementar la indemnización por despido improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:14

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será ... la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones.

