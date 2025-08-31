El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump confía en la Corte Suprema para poner a salvo sus gravámenes

El fallo del Tribunal de Apelaciones siembra dudas sobre los acuerdos firmados por EE UU con la Unión Europea y otros socios comerciales

Joseba Arranz

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:09

La sentencia judicial que declaró ilegales la noche del viernes la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump -aunque manteniéndolos en vigor hasta el ... 14 de octubre para dar tiempo al Gobierno a recurrir la decisión-, arroja una gran amenaza sobre la herramienta favorita del presidente de Estados Unidos para forzar cambios en el resto del mundo. Y no solo en materia económica con una vocación proteccionista, como cabría esperar, sino también para influir en la política interior o exterior de terceros países, e incluso en el ámbito judicial. Un instrumento que el magnate pretende utilizar tanto para «reequilibrar» la balanza comercial con su país, como para frenar la entrada de fentanilo o aliviar la presión judicial sobre su amigo Jair Bolsonaro por sus veleidades golpistas en Brasil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Tapia de Casariego
  7. 7

    La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés
  8. 8

    Un año de dolor para operar una cadera: «Es insostenible»
  9. 9

    Reestablecida parcialmente la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros
  10. 10

    El Gobierno asturiano confía en que Arclin «apueste por nuestra región para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump confía en la Corte Suprema para poner a salvo sus gravámenes

Trump confía en la Corte Suprema para poner a salvo sus gravámenes