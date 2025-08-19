El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
Pasajeros con maletas en el aeropuerto Madrid-Barajas este verano. EP

El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

Los datos de Turespaña revelan que solo en el séptimo mes del año los viajeros por vía aérea ascendieron a 11,7 millones de personas, un 4% más que en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 14:19

El verano pasado España registró récord histórico de llegada de turistas internacionales, pero el sector sigue sin tocar techo pese a la dificultad de ... seguir creciendo por los niveles que ya se están dando. Los últimos datos oficiales son los que publicó este martes Turespaña, que revelan que nuestro país recibió en el mes de julio 11,7 millones de turistas por vía aérea, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  4. 4 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  5. 5 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  8. 8 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  9. 9 Arde una embarcación en el puerto de Luarca
  10. 10

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio