El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

El verano pasado España registró récord histórico de llegada de turistas internacionales, pero el sector sigue sin tocar techo pese a la dificultad de ... seguir creciendo por los niveles que ya se están dando. Los últimos datos oficiales son los que publicó este martes Turespaña, que revelan que nuestro país recibió en el mes de julio 11,7 millones de turistas por vía aérea, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Entre enero y julio España ha recibido 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 6% más que el año pasado, con un aumento de llegadas de los principales mercados emisores, excepto Alemania, cuya crisis económica afecta al turismo. En julio destacaron los incrementos de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia, además de la recuperación de Japón.

Aún así Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor con ventaja considerable sobre el resto, con 2,7 millones de pasajeros aéreos solo en el mes de julio, un 4% más que hace un año y el 23% del total de viajeros aéreos que llegan a España. También aumentan los viajeros italianos un 5%, hasta sumar 1,1 millones de personas. Y Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con casi 868.000 personas, cifra similar al año pasado en la que hay que tener en cuenta que muchos franceses llegan por tierra a visitar España.

Un destino barato para los extranjeros

Las principales comunidades receptoras de visitantes por vía aérea son Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana. Todas registraron aumentos, pero destaca el crecimiento de la Comunidad Valenciana (8% más que hace un año).

El sector turístico prevé que este año se alcance el récord de 100 millones de turistas extranjeros, lo que repercute en los ingresos de la industria, pero que somete a muchas zonas a una presión de la que se quejan los residentes. El buen clima, las infraestructuras, la cultura, la hospitalidad, la gastronomía… son las características de nuestro país que más atraen a los extranjeros, según los expertos, que también apuntan a los precios competitivos.

Y es que los españoles han sufrido una subida de precios en hoteles y hostelería que a muchos les ha dejado sin salir este verano (el 22%, según datos de Cetelem), pero los extranjeros «lo siguen viendo barato». Jorge Espinós, CEO de VB Group, indica que a nivel interno se ha encarecido porque somos un país donde la renta real (descontando inflación) no ha subido desde la pandemia. Pero fuera de España, sobre todo en los principales emisores de turistas (Reino Unido, Alemania y Francia) la renta de las familias ha subido bastante y «para ellos España sigue siendo un destino económico».