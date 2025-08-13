El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario general de UGT en Gijón, Juan José Iglesias, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. Arnaldo García

UGT pide un plan integral para Asturias en materia energética porque «ya vamos tarde»

Lanero avisa de que es el único modo de preservar la industria, carga contra «el cinismo» de Fade por el absentismo y defiende la llegada de Costco

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:28

Es ya tradición que UGT aproveche su presencia en la Feria Internacional de Muestras para realizar un repaso de la situación sociolaboral de Asturias, un ... resumen de lo que es y también la reivindicación de lo que debiera ser, según el sindicato. Y en esta edición no ha sido menos. El secretario general de la organización en la región, Javier Fernández Lanero, presentó este miércoles un exhaustivo análisis en el que abordó desde la situación de la industria a la de la vivienda, pasando por los salarios, los aranceles o la salud laboral. Pero antes de ello, comenzó con una petición de paz, que el hambre no se use como arma de guerra y la reclamación a la comunidad internacional de «mucha más contundencia» contra Israel. «Nos quejamos, pero no hacemos nada», censuró.

