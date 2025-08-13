UGT pide un plan integral para Asturias en materia energética porque «ya vamos tarde»

Es ya tradición que UGT aproveche su presencia en la Feria Internacional de Muestras para realizar un repaso de la situación sociolaboral de Asturias, un ... resumen de lo que es y también la reivindicación de lo que debiera ser, según el sindicato. Y en esta edición no ha sido menos. El secretario general de la organización en la región, Javier Fernández Lanero, presentó este miércoles un exhaustivo análisis en el que abordó desde la situación de la industria a la de la vivienda, pasando por los salarios, los aranceles o la salud laboral. Pero antes de ello, comenzó con una petición de paz, que el hambre no se use como arma de guerra y la reclamación a la comunidad internacional de «mucha más contundencia» contra Israel. «Nos quejamos, pero no hacemos nada», censuró.

Sin embargo, la gran protagonista de su intervención fue la economía asturiana, que crece, como la española, por encima de la media de la UE, pero que sufre amenazas, como los riesgos derivados de «un mal acuerdo» con Estados Unidos por los aranceles, «una imposición bajo el disfraz de una negociación». «Europa no puede ceder al chantaje», recriminó, para a renglón seguido reclamar hacer justo lo contrario que pretende Donald Trump: reducir nuestra dependencia.

Y ello pasa, en buena medida, por una industria más potente, amenazada a su vez por la falta de potencia eléctrica. «Tenemos que proteger nuestra industria, empezando por Arcelor, y la mejor manera es teniendo infraestructuras energéticas que hagan posible seguir produciendo acero en Asturias», señaló Lanero, que pidió un plan integral para la región en esta materia que garantice el suministro y que el anillo central se incorpore al plan energético nacional.

Porque hay anuncios, como la subestación eléctrica de Cardoso, pero «ya vamos tarde», dado que entre que se lanza el plan y hasta que se ejecuta pasan años. En cuanto se promueve algo, además, lamentó que salgan «mil plataformas en contra».

Asimismo, volvió a mostrarse firme en su defensa de la posible implantación de Costco en Siero, que ve compatible con el pequeño comercio, y ahondó en que «Asturias no se puede permitir el lujo de rechazar las empresas que quieren instalarse aquí».

Sector de la defensa

También destacó la oportunidad que se abre en el sector de la defensa y subrayó que uno de los grandes retos es crear empleos y salarios de calidad. «No faltan trabajadores en todos los sectores, lo que no hay son buenas condiciones y la gente no quiere trabajar para ser pobre», afirmó. Por ello, «el SMI no puede ser la solución», algo que se agrava aún más con el alza del precio de la vivienda, «que se ha configurado como un negocio, no como un derecho». En este sentido, el secretario general de UGT Asturias cree que el proyecto de ley que elabora el Principado «va en la buena dirección» con el objetivo de acabar con la especulación y animó a buscar fórmulas para regular los precios del alquiler, disparados también por el auge del turismo.

Por otro lado, una vez que el Principado ha aprobado un convenio para que las mutuas gestionen bajas traumatológicas, de forma también que se contenga el absentismo, Lanero incidió en que este se rebaja, sobre todo, con prevención.

En este sentido, calificó de «cinismo terrible» la actitud de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) por solo hablar de mutuas «y no quiere invertir en sanidad» y «nunca habla de salud laboral», subrayó. Y también hizo referencia a un problema de concepto, ligar absentismo a incapacidades temporales, a derechos adquiridos, como los que firman las propias compañías cada vez que suscriben un convenio. No obstante, en relación a las mutuas, insistió en que no tiene claro que el convenio «sirva para reducir el absentismo, pero nos vale porque la gente podrá hacerse antes pruebas, saber qué tiene y sanar antes», apuntó, para insistir en que «en ningún caso las mutuas darán altas y bajas».

Accidentes laborales

Además, recordó que ya ha habido once fallecidos por accidente laboral y que, aunque existe un plan de choque, siete de los técnicos de prevención prometidos el año pasado siguen sin incorporarse.

Asimismo, señaló la importancia de que desaparezca el peaje del Huerna,«que no nos merecemos»; reivindicó la reducción de jornada laboral y la imposición de la desconexión digital y recordó que la UE ha condenado a España por sus despidos, que «ni son disuasorios ni reparadores».