Lanero: «Las empresas quieren hablar de absentismo, pero no de salud laboral»

Paloma Lamadrid Gijón Martes, 13 de mayo 2025, 13:36 Comenta Compartir

«Las empresas quieren hablar de absentismo, pero no quieren hablar de salud laboral. Y nosotros no vamos a hablar de absentismo hasta que ... no hablemos de salud laboral«. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha mostrado este martes contundente respecto a una queja habitual de la patronal asturiana como es la de señalar el elevado absentismo que hay en la región. Así, ha indicado en que lo que las compañías denominan con este término «son derechos», que ellas mismas aceptan al firmar los convenios. Lanero ha recordado que, según la norma, faltar al trabajo por «acudir al médico, cuidar tus hijos o acudir al funeral de un pariente es absentismo, por eso los niveles están tan altos».

El secretario general de UGT Asturias ha hecho estas declaraciones en el Centro Niemeyer de Avilés, donde se ha inaugurado el 16 congreso del sindicato, en el que opta a la reelección para el que sería su tercer mandato. Hasta el momento, la suya es la única candidatura presentada. Una cita que estaba programada para los días 1 y 2 de abril, pero que se suspendió por el accidente que costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo, en Degaña, por lo que se aplazó hasta esta semana. Precisamente, los asistentes a la apertura del congreso guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. «Regresaron esos demonios del pasado a recordarnos la dureza de la actividad minera, a recordarnos que todavía hoy se sigue trabajando en algunos centros de trabajo en condiciones inhumanas», apuntó Lanero, quien confía en que las diferentes comisiones de investigación internas abiertas «den sus frutos y traigan justicia para este sector y para las familias». Inversiones de Arcelor Lanero también se refirió a otros asuntos de actualidad como la subida salarial. «Me parece una vergüenza que viendo cómo hay sectores que están batiendo récords de beneficios empresariales, las asociaciones y las empresas se siguen negando a querer reducir la jornada y a subir los salarios», indicó. Asimismo, apuntó que con un salario mínimo de 1.184 euros «no hay joven que a pesar de trabajar pueda tener acceso a una vivienda y sin vivienda no va a haber futuro para nuestros jóvenes en este país». Asimismo, hizo alusión al plan europeo del acero, el cual rechazó porque «son medidas abstractas, no concreta y además no coge el toro por los cuernos, sino que delega la puesta en marcha de esas medidas a los países miembros». En este punto, anotó que «se está haciendo todo y se está negociando todo con todas las ayudas económicas» para que Arcelor «no tenga ni una sola disculpa» para no ejecutar las inversiones comprometidas en Asturias. «La energía en España, gracias a las renovables, es más barata» y además se están dando muchas ayudas, casi 500 millones del PERTE de Descarbonización y nosotros lo que queremos es que ese compromiso que adquirió en su día lo ejecute de una vez«, subrayó. En este sentido, recalcó la necesidad de que se electrifique la acería de Avilés para garantizar la capacidad productiva» de Arcelor en la región.

