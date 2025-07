Estas son las sanciones por incumplir la prevención de riesgos laborales en Asturias

Las infracciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en Asturias superaron las 200 en los últimos ocho meses, la mayoría de carácter grave o ... muy grave, con propuestas de sanciones por un importe global que supera los 700.000 euros. Son datos de balance derivados de la reunión de la junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) celebrada este martes para evaluar los resultados del plan de respuesta contra la siniestralidad laboral puesto en marcha en otoño del año pasado, tras la sucesión de accidentes mortales que sufrió la comunidad. En este órgano están presentes el Gobierno del Principado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, CC OO, UGT y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade).

Según explicaron, en este tiempo se han tramitado 136 expedientes a empresas por incumplimientos en la prevención de los que han derivado, en concreto, 205 sanciones. Además, también se han detectado más de 1.300 partes de accidentes mal comunicados. Principalmente, existen deficiencias en la comunicación de los siniestros, infracciones en los convenios de servicios de prevención ajenos y también hay carencias en materia de subsanación por parte de empresas que han registrado previamente accidentes laborales.

«Los datos demuestran que las medidas están siendo efectivas», destacó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que puso de relieve la importancia de las actuaciones desarrolladas para contribuir a la toma de conciencia, como un incremento en las visitas de control o la remisión de cartas de advertencia a las empresas que superen la media de la incidencia del sector. Además, anunció que, a la vista de los resultados, estas acciones pasarán a ser permanentes y tendrán un carácter «estructural».

Asimismo, hizo un llamamiento a la colaboración de instituciones, organizaciones sociales y administraciones para frenar los accidentes laborales. «Nadie debería perder la vida en su puesto de trabajo», insistió.

Sin embargo, desde el lado de los agentes sociales, aunque se destacan los avances del plan, se perciben «luces y sombras», como describió gráficamente el secretario de Acción Sindical de CC OO, Damián Manzano. De hecho, tanto este sindicato, como UGT y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) criticaron que aún no se hayan cubierto todas las vacantes del IAPRL, unas quince, que fue una de las medidas estrella anunciadas el año pasado para intentar atajar los accidentes.

Así, la directora de desarrollo empresarial de la patronal regional, Leticia Bilbao, mostró su preocupación por la falta de cobertura de las plazas, Manzano calificó esta situación de «déficit gravísimo de recursos» y el secretario de Salud Laboral de UGT, Marino Fernández, fue incluso más beligerante: «La realidad es que tenemos 11 fallecidos y tenemos un plan de choque contundente, pero hasta que no se cubran esas plazas para nosotros no se está cumpliendo». Además, recordó que la Organización Internacional del Trabajo recomienda un inspector por cada 10.000 trabajadores y en Asturias hay uno por cada 15.000. «Sabemos dónde está el problema, faltan recursos». «Necesitamos y exigimos medidas urgentes que permitan la cobertura de la totalidad de esas plazas», apuntó también Manzano, que pidió también responsabilidad a las propias empresas, «que en algunos casos están poniendo sus servicios de prevención externos en manos de compañías que no cumplen con los requerimientos» del IAPRL.

«Estamos trabajando intensamente en apoyar a los socios y empresas para que no se produzcan» los accidentes, destacó, por su parte Bilbao.