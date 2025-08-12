Fade espera que las mutuas puedan llegar a dar altas y bajas y los sindicatos piden más recursos

Los sindicatos mayoritarios pusieron ayer de manifiesto sus posturas –similares en el fondo, pero con diferentes matices–, sobre el acuerdo de la Consejería de Salud, ... el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas para que estas tramiten las incapacidades temporales relacionadas con determinadas contingencias traumatológicas. UGT señaló que el pacto pretende «utilizar al máximo las instalaciones sanitarias públicas que hay en nuestro país porque las mutuas no son entidades privadas», apuntó su secretario general, el asturiano Pepe Álvarez, en su visita a la Feria de Muestras. Así, espera que esta alianza sea «un acicate para que de una vez por todas en este país se dediquen recursos suficientes a la sanidad pública», ya que sin ellos «no vamos a solventar esta cuestión».

Con este acuerdo, abundó, se aprovecharán «instalaciones que en muchos casos están tecnológicamente muy avanzadas y ahora están a medio gas», y agilizar así la recuperación de los trabajadores. En cualquier caso, Álvarez recordó que las altas y las bajas «las darán los médicos de Atención Primaria y el trabajador tiene derecho a decir que no va la mutua de accidentes de trabajo, sino a los servicios de públicos de salud».

Menos optimista se mostró CC OO de Asturias. Hizo hincapié en que el acuerdo con las mutuas «no puede ser una vía para paliar la falta de recursos de la sanidad pública en Asturias». De utilizarse de este modo, estaríamos ante «un fracaso» en la apuesta por el sistema sanitario, que «si padece prolongadas listas de espera en estas u otras cuestiones médicas es por una falta de recursos técnicos y humanos que únicamente se resuelve mediante unos presupuestos ambiciosos y acordes a las necesidades de la realidad asturiana».

Además, CC OO subrayó que el objetivo debe ser «la mejora del proceso de enfermedad y no el acortar mediante presiones, por parte de las mutuas, los necesarios tiempos de convalecencia y recuperación». Y exige que se constituya una comisión de seguimiento, con presencia de los sindicatos, para que «de forma real se pueda constatar su eficacia».

Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, considera que «se puede ir más allá y esto es un primer paso». A su juicio, «sería deseable, poco a poco, aumentar tanto para otras patologías como para incluso algunos trámites de alta y baja». De todas formas, «abre el camino correcto» para aliviar el absentismo, ya que la duración de las bajas en Asturias es un 77% superior a la media nacional y «ha aumentado muchísimo fundamentalmente desde la pandemia». Aunque el acuerdo tiene que firmarse con todas las mutuas y no va a ser algo inmediato, Calvo espera «ver pronto resultados».