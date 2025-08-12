El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Fernández Lanero y Pepe Álvarez, en el estand de UGT en la Feria de Muestras. Arnaldo García

Fade espera que las mutuas puedan llegar a dar altas y bajas y los sindicatos piden más recursos

UGT confía en que el pacto mejore la sanidad pública y CC OO advierte de que no puede ser una vía para paliar las carencias del sistema

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 20:00

Los sindicatos mayoritarios pusieron ayer de manifiesto sus posturas –similares en el fondo, pero con diferentes matices–, sobre el acuerdo de la Consejería de Salud, ... el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas para que estas tramiten las incapacidades temporales relacionadas con determinadas contingencias traumatológicas. UGT señaló que el pacto pretende «utilizar al máximo las instalaciones sanitarias públicas que hay en nuestro país porque las mutuas no son entidades privadas», apuntó su secretario general, el asturiano Pepe Álvarez, en su visita a la Feria de Muestras. Así, espera que esta alianza sea «un acicate para que de una vez por todas en este país se dediquen recursos suficientes a la sanidad pública», ya que sin ellos «no vamos a solventar esta cuestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fade espera que las mutuas puedan llegar a dar altas y bajas y los sindicatos piden más recursos

Fade espera que las mutuas puedan llegar a dar altas y bajas y los sindicatos piden más recursos