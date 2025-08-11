El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto ... Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. El acuerdo permitirá a las mutuas tramitar la prestación de la incapacidad temporal para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas.

El convenio establece la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, para varias patologías específicas de lesiones de hombro, de menisco y rodilla, y trastornos del disco intervertebral dorsal y lumbar.

Se trata de una medida largamente reclamada por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que está incluida en el acuerdo de concertación social vigente, firmado también con los sindicatos UGT y CC OO. El objetivo es que las mutuas sean más activas en las incapacidades temporales por contingencias comunes ligadas a procesos traumatológicos, de forma que permitan acelerar los diagnósticos y los tratamientos, ya que se entiende que, en la actualidad, están desaprovechadas. Se busca, así, reducir el absentismo, que es la «principal» preocupación de los empresarios asturianos, tal como ha repetido en sucesivas ocasiones la presidenta de Fade, María Calvo.

Faltas al trabajo en Asturias

El absentismo hace que en Asturias se pierdan un 8,1% de las horas pactadas, según los datos de Randstad Research relativos al primer trimestre. A pesar de que en el Principado se reduce una décima, la región sigue entre las más afectadas del país, en concreto la quinta, tras Canarias (9,1%), País Vasco (9,1%), Cantabria (8,7%) y Galicia (8,3%) y frente a la media nacional, que se sitúa en el 7% tras escalar tres décimas. Este porcentaje lleva a que 1,5 millones de personas no acudan cada día a su trabajo. Por contra, los menores niveles se localizan en Baleares, Madrid y Andalucía.

Hay que tener en cuenta que en estas cifras se incluyen, entre otros factores, las incapacidades temporales, que se derivan principalmente de accidentes y enfermedades. Estos casos suponen la pérdida del 6,7% de las horas pactadas en la región, una décima más que en el periodo precedente, y de nuevo dejan a Asturias en los puestos de cabeza, en la cuarta posición, empatada con la tercera, que es Cantabria. Por delante están de nuevo Canarias (7,6%) y País Vasco (7,2%). A pesar de que se suele atribuir, entre otras cuestiones, un mayor absentismo al peso de la industria en comunidades como el Principado o País Vasco, son los servicios los que presentan en la región una mayor tasa, del 8,2%, seguida por la industria (8,1%) y la construcción (7,3%). No obstante, todos ellos se sitúan por encima de la media nacional, con una diferencia mayor a un punto en el caso de los servicios, de ocho décimas en el caso de la industria –que sí encabeza el absentismo a nivel nacional– y de seis en la construcción.

En clave nacional, lideran las tasas de ausencias al trabajo las actividades postales y de correos y servicios a edificios y actividades de jardinería, con niveles de 12,5% y 11,5% respectivamente. Por contra, tienen la menor incidencia las actividades relacionadas con el empleo (2,8%) y las actividades jurídicas y de contabilidad (3,2%).

Precisamente, hace unos días, las patronales CEOE y Cepyme cargaron contra el Gobierno central por aprobar la ampliación de 16 a 19 semanas del permiso retribuido para el cuidado de hijos sin la «previa consulta a empresarios y sindicatos», y «en un contexto especialmente sensible» para el tejido productivo, en buena medida provocado, según explicaron, por una tasa de absentismo sin precedentes.