Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante el inicio de las obras de un parque de vivienda asequible en Zaragoza. Efe

Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Un año después de su anuncio, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la entidad que sustituirá al Sepes

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

Un año después del anuncio para su creación a bombo y platilo, el Ministerio de Vivienda presentó este jueves de forma oficial la empresa pública ... que se encargará de construir y gestionar viviendas de alquiler asequible, nutriéndose además de pisos y suelos de la Sareb (tras la transferencia de 40.000 casas y 2.400 suelos del 'banco malo'), a los que se sumarán 6.000 inmuebles de entidades como INVIED, ADIF, SIEPSE, Muface o Patrimonio Nacional, entre otros.

