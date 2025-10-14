El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

Prevé construir 1.300 viviendas ubicadas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

