El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una pareja de jóvenes, buscando piso en una agencia inmobiliaria. R. C.

Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

El precio de la vivienda en España se dispara más del doble que en Europa y expulsa a este colectivo del mercado inmobiliario

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:55

Comenta

El interminable rally que están protagonizando los precios de la vivienda en España está expulsando a los jóvenes del mercado inmobiliario, precisamente el colectivo que ... más actividad ha tenido tradicionalmente, y retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%