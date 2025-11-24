El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una vivienda en alquiler. R. C.

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

De Tarragona a San Sebastián, el boom de los precios y la falta de oferta engorda la brecha entre propietarios e inquilinos

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  7. 7

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  8. 8

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  9. 9 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%