El PSOE ganaría con menos apoyos en un Parlamento andaluz en el que entra Vox Según la encuesta GAD3-ABC, los socialistas obtendrían entre 36 y 38 escaños; el PP, entre 22 y 26; Adelante Andalucía, entre 18 y 20; Ciudadanos, entre 19 y 21, y Vox, entre 8 y 10 MADRID Domingo, 2 diciembre 2018, 20:47

No habrá primeros resultados hasta pasadas las diez de la noche. Pero la primera encuesta hecha pública al cierre oficial de las urnas, es decir, a las 20:00 horas, vuelve a dar el triunfo al PSOE. El partido de Susana Díaz ganaría las elecciones celebradas hoy en Andalucía pero sus opciones de gobernar no están del todo claras si se cumple lo que recoge la encuesta realizada por GAD3 para ABC, con 4.800 entrevistas. Los socialistas obtendrían el peor resultado de su historia y Díaz se queda al borde de perder la mayoría de gobierno incluso con el apoyo de Adelante Andalucía, que podría no ser suficiente.

La gran sorpresa de esta jornada viene de la mano de VOX -siempre según esta encuesta-, que irrumpe con fuerza en el Parlamento andaluz al lograr entre 8 y 10 diputados. La formación que preside Santiago Abascal conseguiría escaños en todas las provincias, con excepción de Huelva, y altera no sólo el equilibrio en la derecha andaluza, sino en todo el espectro político autonómico, hasta el punto de dejar en el aire la gobernabilidad en la comunidad.

El PSOE registraría una caída histórica, con entre nueve y once diputados menos, y se situaría por primera vez con menos de 40 escaños. De esta forma, los 47 diputados que obtuvo Susana Díaz en 1995 quedan reducidos a entre 36 y 38. Hasta las elecciones andaluzas de hoy, la cota más baja de los socialistas había sido los 45 escaños de 1994.

Este mal resultado complica extraordinariamente las opciones de gobierno de los socialistas, que en cualquier caso necesitarían el apoyo de Adelante Andalucía, la única fuerza que se ha mostrado dipuesta a apoyar a Susana Díaz después de que Ciudadanos descartase en la campaña electoral esta posibilidad. La encuesta de GAD3 otorga a la formación de izquierda 18-20 diputados, por lo que socialistas y podemistas sumarían entre 54 y 58 diputados, estando a estas horas en el aire la mayoría de gobierno, que se sitúa en 55 diputados. Las opciones de un gobierno de izquierdas estaría pendiente de la adjudicación de escaños en algunas provincias cuyos diputados se van a decidir por un estrecho margen de votos. La peor hipótesis que contempla la encuesta implicaría que el socialismo dejaría de gobernar en Andalucía después de casi cuatro décadas.

Por su parte, el PP sufre también una importante pérdida de apoyos -semejante a la del PSOE, pues podría perder once escaños- y se sitúa entre 22 y 26 diputados, muy por debajo de los 33 que obtuvo en 2015. Los populares pagan tanto la irrupción de VOX como el crecimiento de Ciudadanos, que dobla los 9 escaños logrados en las últimas elecciones andaluzas y lograría en el nuevo Parlamento un grupo de entre 19 y 21 diputados.

La suma de PP, Ciudadanos y VOX se situaría, por tanto, en una horquilla de entre 49 y 57 diputados, por lo que hay opciones de que estos tres partidos superen los 55 escaños que marcan la mayoría de Gobierno. Cabe recordar que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado durante la campaña que con que la derecha sumara un escaño más apoyaría un cambio de signo.

Pero por el momento habrá que esperar, puesto que el futuro del Gobierno andaluz depende de un puñado de votos que determinará la asignación de escaños en algunas provincias y que no se conocerá hasta como pronto las 22:15 horas.

La encuesta de GAD3 se ha realizado con 4.800 entrevistas teléfonicas, mitad a teléfonos fijos y mitad a móviles, con un margen de error +/-1,9 por ciento, realizadas entre el 19 y el 30 de noviembre.