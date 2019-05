Siero se queda con el 'trono de hierro' Mr. Bean, el (no) candidato de Ciudadanos en Pola de Lena / J.M.PARDO EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Viernes, 24 mayo 2019, 02:38

El muro de contención ha caído. Ha aguantado 14 días de campaña pero la apelación al ya 'topicazo' se ha vuelto inevitable. Llámese espicha, fiesta, mítin-cena, o por seguir con el símil, al fastuoso estilo Lannister, el más primitivo Stark o el olvidado Dorne, tres formaciones -PSOE, Foro y Ciudadanos- han elegido el concejo de Siero para echar el telón y confraternizar con los suyos antes de las buenas (o malas) nuevas del próximo domingo. Algunos llagares están en racha: si antes de las generales acogieron a los socialistas, ahora lo harán con la candidatura de Carmen Moriyón. Un plan ideal para un día de lluvia como el que anuncian y que se prolongará durante el sábado de encierro e íntima reflexión. Todo viene de cara.

Los de Vox no han podido contener las ganas de jolgorio y ayer arrancaron los fastos con una ofrenda floral a Don Pelayo en Gijón. La versión patria de lo que hacía la exministra Fátima Bañez con la Virgen del Rocío. Decía que iba bien. Los de Ciudadanos se han encomendado a los servicios de limpieza tras ver cómo sus carteles en Pola de Lena eran superpuestos con los del famoso Mr. Bean.

Y mientras, los hay que apuestan por sí mismos, por las canciones como 'El Rey del glam' o 'A quién le importa' de Alaska y Dinarama. Es el caso del candidato de Unidas por Llangreu. Su último spot recuerda que cuando fue elegido«me dijeron que no daba buena imagen, debía cambiar mi estilo de vestir, que no podía llegar en bici...», para reivindicar que cuatro años después no he cambiado «porque gobernar no es ponerse corbata».