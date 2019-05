Siete modelos diferentes para Asturias, pero con promesas similares Un tren Alvia circula por la rampa de Pajares, en una zona próxima a las obras de los túneles de la variante. / CAROLINA SANTOS La conclusión de las grandes infraestructuras y un modelo de financiación adaptado a la región, principales coincidencias programáticas de los partidos ANA MORIYÓN GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 02:44

Si han escuchado estos días de campaña a algún político comprometerse a finalizar obras históricas, mejorar la conectividad de los asturianos por tierra, mar y aire, optimizar los servicios públicos como la sanidad, con la reducción de las listas de espera o, incluso, adaptar la oferta educativa al mercado laboral real de Asturias pudo haber sido de cualquier partido y en cualquier mitin. Las siete formaciones con claras posibilidades de conseguir representación en la Junta General en la legislatura que está a punto de comenzar tienen proyectos ideológicamente diferentes, pero en todos o en prácticamente todos los casos, se repiten las mismas promesas.

Muchas de ellas, de hecho, se escuchan comicios tras comicios. Son compromisos comunes que van desde mejoras en las infraestructuras de la región hasta incentivos fiscales en la zona rural, pasando por medidas contra la contaminación, ayudas a los autónomos o el incremento del número de plazas de 0 a 3. Aunque los candidatos se afanan estos días en tratar de presentar su proyecto como el mejor, con medidas más concretas y solventes, lo cierto es que muchas de ellas se repiten entre las diferentes formaciones, independientemente del espectro ideológico del que procedan.

En materia tributaria, quedan más definidos los bloques ideológicos y, mientras la izquierda aboga por impuestos progresivos, los partidos de la derecha se muestran convencidos de que donde mejor está el dinero del contribuyente es en el bolsillo de los ciudadanos. Aún así, PSOE, Podemos e IU también se muestran partidarios de ciertos incentivos fiscales en la zona rural para asentar población, similares a los que plantean otras formaciones de centro, como pueden ser Foro o Ciudadanos. Por ejemplo, deducciones en el IRPF por nacimiento de hijos con mayor importe cuando se produzcan en el medio rural, por compra y rehabilitación de vivienda habitual o por iniciar un negocio en concejos en riesgo demográfico son propuestas comunes en varias formaciones de izquierda y derecha.

No al peaje del Huerna

El mayor parecido programático se encuentra, no obstante, en materia de infraestructuras. Tras años de crisis nadie osa ya prometer inversiones faraónicas y, en este caso, prima más conseguir convencer al ciudadano de la capacidad de cada candidato para llevar la obra a buen término que presumir de la originalidad o dimensión de la misma. Por este motivo, en todos los programas se repite lo mismo: impulsar el plan de vías de Gijón, dar prioridad a la finalización del corredor Oviedo-La Espina o culminar la obra de la variante de Pajares, algunos estableciendo incluso 2020 como fecha tope. La mayoría de las formaciones propone también restablecer la autopista del mar entre El Musel y Saint Nazaire, y bonificaciones o la eliminación del peaje sobre el Huerna, con o sin rescate del mismo de por medio.

La mejora de las comunicaciones aéreas, en general, es otro de los estandartes de estas elecciones. Las formaciones de la oposición recriminan al Gobierno del Principado el «aislamiento» al que está sometida la región y prometen planes estratégicos para acabar con los problemas de conectividad aérea y hasta intervenciones públicas para que rutas como Asturias-Madrid y Asturias-Barcelona sean consideradas de servicio público. Pero también el propio PSOE habla de crear una mesa de coordinación de la estrategia de conectividad aeroportuaria para trabajar en la llegada de nuevas aerolíneas a la región.

Aunque la forma de financiación que propone cada aspirante a la Presidencia del Gobierno es distinta, mantener y mejorar los servicios públicos es un compromiso unánime. No hay formación que no recoja en su programa su preocupación por las listas de espera en sanidad. Es cierto que hay diferencias entre quien actualmente ostenta el Gobierno, el PSOE, que se limita a prometer información sobre las mismas, y los partidos de la oposición, que anuncian gestiones más eficaces, más recursos para reducirlas, plazos máximos (en el caso de Podemos) de 60 días para consulta o diagnóstico y 120 para intervenciones quirúrgicas, o (a propuesta de Vox) hasta la alternativa de ser atendido en un centro privado si no se cumplen los plazos.

Preocupación común también por mejorar e incrementar la red de escuelas de cero a tres años. Todas las fuerzas entienden que debe ampliarse la oferta actual e incluso muchas hablan de adaptar sus horarios para que realmente faciliten la conciliación laboral. PP, Podemos, IU y Vox, incluso, se comprometen a avanzar hacia la gratuidad.

Existe también coincidencia plena en relación con la necesidad de adaptar la oferta educativa de la región a las necesidades reales del mercado laboral y, en esta línea, prácticamente todos abogan por la Formación Profesional dual mediante convenios con las empresas.

Innovación y autónomos

Y si una palabra se repite en todos los programas, esa es innovación. El PSOE anuncia que sus políticas en esta materia liderarán una futura consejería de Ciencia, mientras el PP se compromete a destinar a esta cuestión más fondos públicos. La formación morada quiere poner en marcha un plan estratégico en I+D+i; IU promete convertir la «investigación y la innovación en el motor de futuro»; Foro sostiene que su impulso debe ser «fundamental para ganar competitividad» y Ciudadanos le dedica todo un bloque de su programa y aboga por reorientar la estrategia de la política de la región en esta materia cambiando el criterio de asignación de recursos.

Los autónomos también han estado muy presentes a la hora de redactar los programas electorales. Quien más y quien menos recoge en sus cuadernillos medidas de apoyo, económico y de otro tipo, a este sector. Algunos lo exponen de forma genérica y otros con medidas específicas para el emprendimiento por parte de los jóvenes y otras para la consolidación y expansión, incluyendo en algunos casos facilidades para el relevo generacional y para la segunda oportunidad.

Y si hay una cuestión en la que parece que existe total unanimidad es en la necesidad de batallar en Madrid en favor de una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades del Principado y centrado en el «coste efectivo de los servicios». Ahora queda por saber si, pese a sus coincidencias programáticas, consiguen acuerdos en la Junta para que sus promesas dejen de ser eso, promesas.