El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sánchez, en apoyo de Miguel Ángel Gallardo en Plasencia. Efe

Sánchez, Feijóo y Abascal se vuelcan en la campaña extremeña, termómetro del nuevo ciclo electoral

Con todos los sondeos en contra, el líder socialista tratará de contener daños mientras su rival en el PP busca deshacerse de la dependencia de Vox

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:54

Comenta

La decisión de María Guardiola de apretar el botón electoral ha colocado a Extremadura en el centro del tablero político nacional. Los principales partidos y ... sus líderes afinan sus estrategias conscientes de que lo que suceda el 21 de diciembre puede tener efectos a nivel nacional y condicionar las siguientes citas electorales en Castilla y León y Andalucía, con la duda de si habrá apertura de urnas también en Aragón. En juego está la pujanza del PSOE en un momento de enorme debilidad de Pedro Sánchez, con su mayoría parlamentaria derrumbada por la crisis con Junts y asediado por los continuos escándalos de corrupción. La fortaleza del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, dos años después de haberse quedado a las puertas de La Moncloa, y el empuje de Santiago Abascal, con un Vox al alza que sigue creciendo en todas las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 La Copa revive al Sporting de Gijón
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  9. 9 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez, Feijóo y Abascal se vuelcan en la campaña extremeña, termómetro del nuevo ciclo electoral

Sánchez, Feijóo y Abascal se vuelcan en la campaña extremeña, termómetro del nuevo ciclo electoral