Elecciones 10N | El PSOE gana en Asturias, PP-Foro logra dos diputados y Ciudadanos pierde su escaño

Asturias fue ayer fiel reflejo de los resultados electorales a nivel nacional. La repetición de los comicios contuvo el ascenso que registró el PSOE en los de abril y penalizó, especialmente, a Ciudadanos, que perdió su único representante por Asturias, Ignacio Prendes. Como consecuencia de ello, la alianza PP-Foro consiguió remontar en parte sus resultados con respecto a la cita con las urnas del pasado mes de abril, cuando había perdido la mitad de los apoyos y vio reducida su presencia en el Congreso de tres a un único diputado. El avance de la alianza de la derecha en Asturias en esta ocasión fue notable, con 16.500 votos más, benefiándose tanto del mensaje más moderado que ofreció Pablo Casado en esta campaña electoral, como de la pérdida de confianza sufrida por la formación naranja, lo que permitió a PP-Foro lograr en esta ocasión dos sillones en el Congreso.

Esto supone un aliento importante para Foro, que en las últimas elecciones nacionales perdió su representación en la Cámara Baja al no conseguir PP-Foro su segundo escaño, y quedando fuera de las Cortes la cuota del partido regionalista, representada por Isidro Martínez Oblanca. Éste había mantenido en la anterior legislatura un discurso protagonista y beligerante en cuestiones como la transición energética o las infraestructuras asturianas. Ahora, regresa al Parlamento.

En clave autonómica, el alza de esta coalición puede ser consecuencia, también, de una campaña mucho más coordinada y organizada entre PP y Foro, con actos y mítines conjuntos y la participación de los máximos líderes de ambas formaciones. Pero también del esfuerzo por parte de algunos dirigentes del PP para dejar a un lado las diferencias internas que han provocado la dimisión de su presidenta, Mercedes Fernández, sin que desde Génova se haya dado a conocer aún el nombre de la persona que la sustituirá.

No se da por tanto ningún vuelco entre los bloques de izquierda y derecha con respecto al 28-A. El cambio de fichas se limita a la entrada en las Cortes del cofundador de Foro y la salida de Ignacio Prendes, quien fuera en la pasada legislatura vicepresidente cuarto de la Cámara Baja por Ciudadanos. Un jarro de agua fría para el partido de Albert Rivera que ya se vaticinaba en numerosas encuestas electorales, a las que en público los dirigentes de esta formación no querían dar credibilidad. Ciudadanos, que se ha visto perjudicado por el auge de PP-Foro y de Vox, esperaba resistir el anunciado debacle con el voto de los indecisos en el último momento o luchando contra la abstención, pero no fue así. Anoche, tanto Albert Rivera como Ignacio Prendes hablaron de «fracaso».

Los demás partidos mantienen su representación en la Cámara Baja, si bien es destacable la pérdida de apoyos por parte del PSOE y de la candidatura de Unidas Podemos con respecto al 28-A, frente al espectacular avance de Vox.

El PSOE conserva sus tres escaños (la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra; la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y Roberto García Morís), pero pierde más de 23.500 sufragios con respecto a la pasada convocatoria, a la espera de conocerse el voto por correo. Los analistas entienden que pudo haberles pasado factura el hecho de que el PSOE no hubiera llegado a alcanzar un acuerdo de investidura ni con Podemos ni con Ciudadanos, y el hastío de la población por la repetición electoral.

IU se queda fuera

También conserva su escaño Sofìa Castañón, de Unidas Podemos, pero la formación de Pablo Iglesias retrocede notablemente en la región. En línea con los resultados a nivel nacional, la alianza entre Podemos e Izquierda Unida vio marcharse en esta ocasión más de 19.000 votos. Igual que al PSOE, a la coalición le pudo haber perjudicado la falta de acuerdo para investir a Pedro Sánchez, pero también la entrada en el terreno de juego de Más País. La rama asturiana del partido de Íñigo Errejón, con el exdiputado de Podemos Segundo González a la cabeza, se lleva unos 12.400 votos que, previsiblemente habría 'rascado' de PSOE y Unidas Podemos. Unas papeletas que no han sido suficientes para que esta fuerza consiguiera representación en Asturias, y tampoco para que hiciera perder escaños al PSOE o a los morados.

Vox fue, junto a PP-Foro, el partido que registró los mejores resultados con respecto al 28-A. Sumó unos 16.000 votos y se convirtió en la cuarta fuerza política al desbancar a Ciudadanos, pero siguiendo muy de cerca a la tercera fuerza, Unidas Podemos, con quien mantiene una diferencia de únicamente de 346 votos. Pese a estos resultados, la formación que lidera Santiago Abascal no consiguió incrementar el número de escaños en esta región, manteniendo únicamente al número uno de la lista, José María Figaredo.

La abstención, muy temida por las fuerzas políticas como consecuencia del hastío que supone para la ciudadanía concurrir a unas cuartas elecciones nacionales en solo cuatro años, no fue tan alta como se esperaba. Concretamente, en Asturias se quedó en el 34,52%, ligeramente por debajo de la abril, cuando fue del 34,98%. Y eso pese a que el tiempo, una jornada totalmente desapacible en lo meteorológico, no ayudó mucho. En clave nacional, la abstención creció dos puntos, pasando del 28,2% al 30,1%.

El reparto de los cuatro representantes electos que Asturias tiene en el Senado se queda exactamente igual que en la pasada legislatura: tres escaños para el PSOE y uno para PP-Foro. La coalición modificó en esta ocasión su lista al Senado, situando a la expresidenta del PP, Mercedes Fernández, como número uno, desplazando a un segundo lugar a Ramón Cañal. Sin embargo, el recuento de votos entre ambos dirigentes populares estuvo muy ajustado, resultando finalmente Mercedes Fernández la más votada. En el PSOE repiten Francisco Blanco, María Fernández y Fernando Lastra. La jornada concluyó sin incidencias graves, tal y como destacó la delegada del Gobierno, Delia Losa.