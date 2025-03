Elecciones 10N | Vox gana 16.000 votantes y mantiene a José María Figaredo como diputado

SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Lunes, 11 de noviembre 2019, 02:33 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

Vox mantendrá su único diputado por Asturias en la Cámara Baja. Y lo hará con un respaldo mayor que el obtenido en la cita electoral del pasado 28 de abril. En estos casi siete meses, la formación de Santiago Abascal ha conseguido ampliar su respaldo en el Principado, hasta el punto de que el escrutinio arrojó anoche 16.034 votantes más -eso sin contabilizar el voto por correo- para la candidatura encabezada por el abogado afincando en Madrid José María Figaredo (Gijón, 1988), el cabeza de lista más joven de los que se presentaban en Asturias en estas generales. Con 88.052 electores (el 15,9%), Vox es ya la cuarta fuerza política de la región. Superó ampliamente a Ciudadanos y quedó a escasos 340 votos de Podemos.

A este hecho se refirió Figaredo en su primera intervención tras conocer los resultados definitivos en el Principado, que calificó de auténtico «exitazo». «Aquí en Asturias el resultado es mejor incluso que la media nacional. Nos quedamos a punto de superar a Podemos en una plaza que tradicionalmente le era muy favorable», subrayó el candidato de Vox.

«La lectura de todo esto es que si Podemos se atreve a tacharnos a nosotros de ultras de extrema derecha, a quienes está tachando y a quienes está acusando es a esos tres millones y medio de españoles que tienen tanto derecho a manifestar sus ideas como los de Podemos. Por lo tanto, pedimos respeto. Y, como siempre, que todos los españoles nos abracemos, nos unamos y hagamos piña frente a la situación que se nos viene, que es complicada», aventuró.

Afiliados y simpatizantes de la formación de Abascal siguieron el escrutinio en la sede del partido en la capital asturiana -en la calle Palacio Valdés-, base de operaciones durante la noche electoral y a la que Figaredo llegó pasadas las diez de la noche entre aplausos. Por la mañana había votado en el colegio Pablo Miaja de Oviedo -fue, de hecho, el candidato asturiano más madrugador- y ya barruntaba que su candidatura volvería a obtener representación en el Congreso.

«En la línea de salida»

Al filo de las once de la noche, cuando Santiago Abascal ya había aparecido en pantalla para hacer balance de la noche electoral, habló Figaredo: «Aunque hoy es un día para celebrar por los resultados que Vox ha obtenido es un día para mentalizarse de todo el trabajo que va a haber que hacer. No podemos desfallecer, hoy estamos en la linea de salida no en la meta. La carrera empieza hoy aquí, no termina», declaró. Lo hizo tras felicitar a apoderados, afiliados y cargos del partido por «el trabajo fantástico» realizado en el último año. «Eso nos ha permitido pasar en muy pocos meses de cero a todo».

Uno de los primeros en llegar a la sede fue Francisco Benavente, candidato al Senado por Vox. También Rodolfo Espina, presidente de la formación en la región, quien ante la encuesta del GAD3 reconoció que tenían que ser «prudentes» aunque sus sensaciones eran buenas. «España y Asturias necesitan a Vox», recalcó antes de conocer los resultados oficiales. Espina afirmó que Vox está abierto a pactos «para quitar a la izquierda de en medio». Así, su única línea roja es para las formaciones de la izquierda.