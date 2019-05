«Nunca coincide el número de palmadas con el de votos», lamenta Carlos Guardado Carlos Guardado depositó sus papeletas en el IES Número 5. / LVA C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 27 mayo 2019, 04:48

Con amplia experiencia política a sus espaldas, el candidato de Foro Asturias, Carlos Guardado, no puso ayer paños calientes sobre unos resultados malos. «Fallaron dos cosas: Foro no ha llegado y el candidato, tampoco. Se equivocaron conmigo. Siento haber fallado y así se lo he dicho a Carmen Moriyón», afirmó tras abandonar la sede del partido al filo de las once de la noche, con el 91% de los votos escrutados y tras haber felicitado a Mariví Monteserín por su victoria.

Carlos Guardado, que reconoce que «los números son el resultado de las elecciones democráticas» y, además, «claros», no se plantea seguir al frente de Foro Avilés. «Estaré ahí para lo que necesite el partido, pero no como candidato», aseveró.