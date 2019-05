«Si nos escuchan nos votan», celebra De la Concha tras lograr dos ediles Laura Hurlé y Eladio de la Concha, tras conocer los resultados que les llevan a ocupar dos puestos de concejales. / DAMIÁN ARIENZA El abogado y Laura Hurlé son las dos novedades de la nueva corporación a la que llegan «ilusionados y con ganas de trabajar por los gijoneses» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Lunes, 27 mayo 2019, 04:42

Y Vox también entró en el Ayuntamiento de Gijón. Siguiendo el empuje de la formación en este año de citas electorales, los representantes del partido de la derecha en Gijón no se quedaron atrás de esa inercia y ocuparán dos asientos en el Pleno. Serán para Eladio de la Concha y Laura Hurlé, abogado y técnica de apoyo en extensión de red, de 60 y 47 años, respectivamente. En el salón Sporting del Hotel Begoña y junto a sus compañeros de la candidatura de Vox a la Junta del Principado. Así celebraron De la Concha y Hurlé la irrupción de su partido en la nueva corporación: «Cuando nos escuchan nos votan, como ya ocurrió en Andalucía». Ilusionado por obtener «voz» en Gijón, el abogado y ahora concejal debuta en un escenario con siete formaciones políticas distintas y como protagonista de la más novedosa, la que representa este grupo político de la derecha, que se autodefine como «el partido de las sensatez» y que llega «para defender los intereses de los gijoneses por encima de todo», pese a que no entienden «porqué los ciudadanos, que son los soberanos, han querido las mismas recetas de siempre, las del PSOE que nos tienen a la cola en empleo por ejemplo». Hurlé, técnica especialista en electricidad, asegura que «nunca antes me había interesado la política, pero viendo como está el país, me acerqué a Vox y ví defiende mis ideas por lo que me afilié».

Ahora da el salto de la militancia al trabajo como concejala, «con incertidumbre, pero también con muchas ganas de trabajar por los intereses de los gijoneses». Además, De la Concha se mostró muy satisfecho con los resultados «porque estamos entrando en todos los ayuntamientos en los que queríamos tener representación». Asegura, viendo otros resultados, que «Foro se quedará como partido residual y tendente a desaparecer».