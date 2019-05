Noche de sobresaltos en IU, que deja a Ana Castaño fuera de la Corporación Martín y Castaño, a la derecha, siguen el escrutinio. / LUIS SANTIAGO L. FONSECA GIJÓN. Lunes, 27 mayo 2019, 04:42

Noche de sobresaltos en Izquierda Unida en Gijón, que acabó por inclinar la balanza hacia el lado menos deseado para la candidatura encabezada por Aurelio Martín. IU, que acudía en coalición con Izquierda Asturiana, perdió un concejal con respecto a las elecciones de 2015, lo que hará que Ana Castaño no pueda repetir como edil en el próximo mandato. La Corporación gijonesa solo contará con la presencia de un único concejal de IU: Aurelio Martín. A la coalición le tocó vivir un recuento electoral digno de infarto, ganando y perdiendo el segundo representante según avanzaba la noche. A las 23.13 horas, y con el 87,49% de los votos escrutados, IU recuperaba por tercera vez el segundo concejal, pero once minutos después, con el 91,82% del escrutinio, volvía a perderlo, y ya no lograría recuperarlo. Quedó a solo dieciséis votos de lograr dos representantes e igualar así la representación que ostentó en la última corporación.

Martín compareció pasadas las doce de la noche y reconoció «no haber sacado un buen resultado pese a haber peleado hasta última hora por el segundo concejal». El candidato de IU lamentó perder un 2% de votos (obtuvo 3.109 votos menos que en 2015 cuando había logrado 11.533 apoyos en las urnas gijonesas): «Desde luego no era el resultado que esperábamos». Con todo, Martín felicitó a la candidata del Partido Socialista y se mostró confiado en que «esta vez Gijón si va a tener un gobierno de izquierdas». Sobre los resultados de la coalición en Gijón, señaló que «tiempo habrá para reflexionar».