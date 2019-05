El PP de Villaviciosa denuncia ante la Junta Electoral el anuncio de inversiones por el PSOE Andrés Buznego y su equipo posan en la pegada de carteles con José Manuel Felgueres. / E. C. P. G.-PUMARINO VILLAVICIOSA. Sábado, 11 mayo 2019, 07:58

El candidato a la Alcaldía del PP en Villaviciosa, Andrés Buznego, anunció la decisión de su partido de denunciar ante la Junta Electoral el anuncio de inversiones por parte del gobierno local, del PSOE. «Tras el comienzo de la campaña electoral no esta permitido realizar ningún tipo de iniciativas de este tipo ni tampoco actos inaugurales. La decisión la tomamos tras consultar a nuestros servicios jurídicos, que así lo corroboraron», dijo. Buznego se refirió a las informaciones en las que el alcalde de Villaviciosa explica que se van a acometer unas mejoras en las instalaciones de La Barquerina. Dichas actuaciones consistirán en la renovación de los equipamientos destinados al ejercicio de las personas mayores. «Se esta hablando de una obra que ya comenzó, con una inversión de 17.000 euros. Se pueden anunciar medidas, pero no hechos, que es lo que sucedió, con lo que se incumple la ley electoral. También se hace pública una reunión del alcalde con el Consorcio de Transportes y que dentro de un año o dos años van a llegar a un acuerdo para romper el convenio de gestión de la estación de autobuses. Estos asuntos no se pueden hacer públicos en la campaña», añadió Buznego.

El candidato del PP, además, expuso los pilares en los que se apoya para logra la Alcaldía: trabajo, una ilusión que «será posible con un equipo renovado» y un papel «importante para las mujeres, tanto en decisiones como puestos de relevancia».

Los socialistas, sorprendidos

Los socialistas, que ayer suspendieron la denominada Fiesta de la Rosa que tenían previsto celebrar en Villaviciosa, rechazaron estas críticas e indicaron que desde su punto de vista sí estaban cumpliendo con la normativa electoral.

«No se pueden anunciar obras no previstas ni hacer inauguraciones... Pero, por ejemplo, la reunión con el Consorcio de Transportes estaba solicitada de tiempo antes, hay cuestiones que llevan sus trámites y plazos», apuntaron, sorprendidos por el anuncio de esta denuncia a la junta electoral.