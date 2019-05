«Es imprescindible el túnel de El Fito, no lo vemos faraónico» Emilio García Longo en la plaza del Cañón de la villa. / XUAN CUETO Emilio García Longo | Candidato del PSOE en Parres «Arriondas necesita un cambio estético y la próxima legislatura se tiene que centrar en ese proyecto» G. POMARADA ARRIONDAS. Jueves, 23 mayo 2019, 03:35

Emilio García Longo (Arriondas, 1966), termina su primer mandato con la satisfacción de haber «eliminado la deuda y estar en situación de estabilidad para abordar los grandes proyectos». A esas medidas 'estrella' como el puente, el túnel de El Fito o las obras frente a las riadas, suma una apuesta por la educación, la apertura de la escuela de 0 a 3 y el impulso a tres sectores clave: el primario, el comercio y el turismo.

-¿Qué grado de cumplimiento de su programa ha alcanzado?

-En lo que tiene que ver únicamente con el gobierno local, de más del noventa por ciento. Había proyectos muy importantes que dependían también de otras administraciones y ahí hay asuntos pendientes. Pero incluso en las cuestiones de más calado hubo avances que colocan a las grandes reivindicaciones en su recta final.

«Los pactos son un escenario que no completo, queremos conseguir la mayoría»

-El puente y la protección de Arriondas frente a riadas, ¿quedan encauzados para ejecutarse durante la siguiente legislatura?

-El puente Emilio Llamedo es una realidad, fue una tramitación larga porque durante los años de PP en Madrid se habían negado rotundamente a hacer ninguna intervención. Tenemos una infraestructura que ya es del Gobierno de Asturias, tenemos un proyecto y consignación presupuestaria y en pocos meses veremos que es una realidad. En el proyecto de defensa contra las avenidas estamos en la misma situación, no se había hecho nada desde 2015, con el cambio de gobierno retomamos las conversaciones. Hay compromisos con documentos escritos y financiación asegurada, que es lo definitivo.

-Recuperan la idea del túnel de El Fito, ¿por qué se repite en cada campaña y luego nunca avanza?

-Las comunicaciones son fundamentales y es verdad que el Oriente tiene un problema. La N-634, todos sabemos como está, es una acción prioritaria como también la vertebración con la autovía a través del túnel de El Fito. No es una obra faraónica y no genera impactos ambientales, creo que es imprescindible para Parres y los concejos próximos.

-¿Van a reivindicar los enlaces con el hospital desde la variante?

-Sí, proponemos esa conexión porque creemos que es importante que un hospital comarcal tenga acceso directo y que se evite el paso de las ambulancias por el casco urbano.

-¿Qué soluciones plantea a la turbidez del agua?

-Se hicieron cosas muy importantes, como la renovación total de la red de abastecimientos de la captación hasta el depósito central. Es cierto que muy puntualmente puede haber algún problema de turbidez, se va a actuar en el depósito de La Toya, hay una inversión de 60.000 euros y la obra comenzará la próxima semana.

-¿Qué supondría para Arriondas el proyecto de urbanización?

-Arriondas necesita un cambio estético y la próxima legislatura se tiene que centrar en eso. En el presupuesto de 2019 tenemos reservada una partida de 30.000 euros para la redacción del proyecto técnico, queremos una villa más atractiva, que favorezca la movilidad peatonal, que redefina el espacio urbano para hacerlo más accesible. Tendremos que encontrar también nuevas zonas de aparcamiento.

-¿Y qué propone para la zona rural?

-En esta campaña recorrimos 950 kilómetros escuchando a los vecinos, igual que en estos cuatro años. Hicimos la mayor inversión en la historia del concejo para mejorar las infraestructuras y queremos continuar con esa renovación de espacios públicos, hay que actuar sobre la conectividad y la depuración de las aguas.

-En otros concejos han apostado esta campaña por el matadero.

-Me sorprende la desfachatez de alguna gente, les recuerdo que estuvieron en un pleno de la Mancomunidad en el que votaron a favor de suprimir ese servicio. Hay un informe diciendo que los ayuntamientos no tienen competencia, la Administración General del Estado nos dijo que no se debe prestar desde lo público.

-¿Es el momento de abordar el ordenamiento del Sella?

-Es importante que hablemos todos los implicados y que busquemos las fórmulas para que el Sella siga siendo lo que es y para prestar un servicio de calidad.

-De ser necesario, ¿con quién estaría dispuesto a pactar?

-Es un escenario que no contemplo, hemos hecho un buen trabajo, tenemos las mejores propuestas y queremos conseguir la mayoría.