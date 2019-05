«Soy muy diferente a 'Rivi' en personalidad, pero la ideología es la misma» Concha Masa, candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía, en la plaza de Trascorrales. / ALEX PIÑA Concha Masa | Candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Oviedo «Él siempre ha dicho que soy su sucesora idónea y apoyó que fuera candidata, espero que en estas elecciones logremos algo más que en 2015» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 17 mayo 2019, 03:38

Lleva viviendo en Oviedo veintiocho años y se considera una ovetense más. Concha Masa (Burgos, 1957) es profesora titular de Matemáticas en la Universidad de Oviedo, aunque no es nueva en el escenario político: los últimos cuatro años ha sido diputada por Izquierda Unida en la Junta General. Desde el Parlamento, mostró, por ejemplo, su apoyo a los institutos de La Corredoria y La Florida. Ahora, como candidata por IU a la Alcaldía, se estrena en el ruedo municipal. Sucede a Roberto Sánchez Ramos, que deja la primera línea política tras cuarenta años. Un reto difícil, pero Masa espera convencer al electorado y sacar mejores resultados que en los comicios de 2015. Su deseo, si logra ser parte del equipo de gobierno, es gestionar la Concejalía de Educación y Cultura.

- ¿Nerviosa?

-La verdad es que no. Soy una persona bastante tranquila y a mi edad he vivido muchas batallas como para ponerme nerviosa con facilidad.

-¿Es distinta la campaña electoral para unas elecciones regionales que locales?

-En las locales hay un contacto directo con la gente, y ahora tengo mucha más responsabilidad al ser cabeza de lista.

-¿Qué sensaciones tiene?

-En general estoy contenta. Creo que los vecinos han valorado la labor que mis compañeros han hecho durante estos cuatro años.

-Esta es la primera campaña en la que Roberto Sánchez Ramos no es cabeza de lista. Un cambio importante.

-Lo ha sido aunque la ideología es la misma. Somos muy diferentes en el tema de la personalidad y la imagen y yo no sé cómo recibirá el electorado este cambio... Espero que bien.

-¿Fue primordial el sí de 'Rivi' para dar el paso y presentarse a las primarias?

-Él siempre ha dicho que soy una sucesora idónea y desde el principio apoyó que yo fuese la candidata, aunque para mí lo fundamental fue la unidad que hubo en Izquierda Unida de Oviedo para que yo fuese el número uno. También tuvo mucho peso mi familia y mis amistades.

-¿Cuántos concejales aspira a sacar en las elecciones del próximo día 26?

-Espero que obtengamos algo más que en las últimas elecciones. (En la actualidad tienen tres).

-¿Qué cifra sería un fracaso?

-No se podría considerar un éxito reducir el número de ediles que tenemos ahora pero yo aceptaré el resultado que obtengamos . El espíritu democrático supone aceptar el resultado y trabajar desde donde te toca.

-Esta vez hay más partidos.

-Es cierto que la oferta electoral es más amplia pero me gustaría que la izquierda pueda tener una mayoría suficiente para gobernar.

-¿Tiene alguna línea roja a la hora de llegar a pactos?

-No me gusta hablar de líneas rojas aunque nosotros somos favorables a que haya un pacto entre los partidos de izquierda.

-Entonces prefiere reeditar el actual equipo de gobierno antes que negociar con Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

-Sí.

-¿Cuáles son los cinco principales puntos de su programa?

-Desde el principio nos hemos planteado Oviedo desde lo pequeño hasta lo grande. Hay un abanico enorme de necesidades pero para mí será importante atender los problemas de la vida cotidiana y la creación de empleo. También creo que es fundamental el papel de la Universidad en el municipio y nos gustaría potenciarlo al máximo.

-¿De qué forma?

-Puede ser una fuente importante de puestos de trabajo a través de todas las posibilidades que tiene de I+D+i. Me gustaría que hubiese un parque tecnológico en el recinto de la fábrica de armas de La Vega.

-El futuro urbanístico va a ser decisivo durante el próximo mandato.

-Es cierto y es importante impulsarlos para que a medio plazo la ciudad cambie de configuración. A mí el Bulevar de Santullano me gusta porque procede de una iniciativa ciudadana y el plan está prácticamente en marcha.

-Otros dos retos son la remodelación de los terrenos del antiguo hospital y el Campo.

-Me gustaría que una buena parte de los terrenos de El Cristo se destinasen a la Universidad y para el pulmón verde es elemental reducir el tráfico que circula a su alrededor y mantenerlo adecuadamente. Tengo ganas que se terminen las obras del quiosco de la música.

-¿Y para el Naranco qué quiere?

-Debería ser uno de los tesoros de Oviedo por las posibilidades que tiene de zona verde, para potenciar la actividad física, el deporte y la naturaleza.

-Es contraria a la Ronda Norte pero se deben solucionar los problemas de atascos que viven cada día los vecinos de la zona oeste.

-Reconocemos que aquí existe un problema y de partida creemos que la mejor solución son los pinchazos desde La Pixarra.

-Pero esta vía rápida la tendría que pagar el Ayuntamiento y la Ronda Norte la financiaría el Estado.

-Siempre hay posibilidades de negociar ayudas económicas. La variante del Pajares la tiene que construir el Gobierno de España y ya ves en qué situación está.... De cara a la Unión Europea será mucho más convincente plantear una opción más ecológica en vez de una que taladre un monte.

-Dentro de ocho años, tal y como establece el plan de movilidad, no se podrá aparcar en superficie en Oviedo.

-Se debe ir reduciendo gradualmente el tráfico en el casco urbano porque hoy en día esta parte de la ciudad está atravesada por varias carreteras que son desproporcionadas para el tamaño de la ciudad. En su día se llamaron rondas, pero hoy en día no lo son porque están en medio de la ciudad y al mismo tiempo tiene demasiado tráfico que provoca mucho ruido.

-¿Qué propone a cambio?

-Las salidas deben de ser más ágiles y a la vez reducir el tráfico de la ciudad.

-¿Echa en falta una servicio de alquiler de bicicletas como el que hay en Madrid?

-Puede ser a pesar de que Oviedo no es una ciudad que se presta a este vehículo debido a sus cuestas.

-Siempre se puede optar por ponerlas motorizadas.

-Eso es. Así podríamos ayudar a los que no somos tan fuertes de piernas (ríe).

-Hace unos días afirmó que le gustaría mantener la cartera de Cultura.

-Donde más me veo identificada de cara a las concejalías es en Educación y Cultura aunque estoy dispuesta a asumir lo que toque porque no hace falta ser ningún especialista. En la Junta trabajé muchos temas que no eran de mi campo de trabajo y lo importante es tener un buen equipo de expertos y asesores que te rodeen.

-¿Qué echa en falta en la programación cultural?

-Admiro mucho cómo se ha desarrollado en los últimos años y creo que la oferta se ha abierto muchísimo y se ha popularizado. Lo importante es que llegue a todo el mundo y que se pueda participar en ella.

-Aquí siempre está la queja de que los grandes conciertos van a Gijón. ¿Es una asignatura pendiente traer a la capital a los grandes cantantes?

-Sí y creo que los espacios del antiguo hospital junto a la plaza de toros serían un buen lugar para hacer este tipo de recitales. También habría que buscar otros lugares, y lo esencial es tener recintos adecuados para que los vecinos puedan descansar y evitar que todas las actividades se celebren en una misma zona.

-En la actualidad este problema existe en el Oviedo Antiguo.

-Me parece importante desarrollar un plan integral de renovación del casco histórico porque los vecinos se quejan de los ruidos y la suciedad que se genera a partir de la folixa nocturna. Lo que no se puede hacer es que la ciudad se muera porque no hay un sitio para tomar copas.

-¿Le gusta la plaza de la Catedral para los conciertos de San Mateo?

-Sí.

-Dos de los suspensos en materia de Educación es que La Corredora y La Florida siguen sin instituto.

-No es por echar pelotas fuera pero estos temas pertenecen al Principado y nosotros siempre hemos apoyado ambas instalaciones que son necesarias.