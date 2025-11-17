Casi 13.000 futuros amantes del cine

Inés Barea Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Se reúnen con ilusión a las puertas del Jovellanos, del Teatro de la Laboral y los Yelmo y ni la lluvia ni el frío consiguen apagar su entusiasmo. Los más pequeños vuelven a tener un espacio privilegiado en el Festival Internacional de Cine de Gijón gracias a la sección Enfants Terribles –patrocinada por EL COMERCIO–, que se consolida como uno de los grandes atractivos del certamen con una programación que reúne una veintena de películas y catorce sesiones de actividades complementarias para nada menos que 12.769 participantes. Son los futuros amantes del cine; quizá, incluso, los directores, actores y guionistas del mañana. Por eso el festival, que nació precisamente dedicado al público infantil, sigue cuidando este espacio como el semillero que supone para la futura industria audiovisual.

Aunque la mayoría de los escolares que estos días llenan las salas proceden de centros asturianos, también llegarán cuatro grupos de León, uno de Lugo y otro de Cantabria. Para muchos privilegiados, la primera toma de contacto con el festival tuvo lugar el pasado viernes, pero esta semana arrancaba con fuerza con títulos como 'Grow', la comedia de Halloween dirigida por John McPhall, que protagonizaba hoy una de las sesiones infantiles con la presencia del cineasta en la sala.

Durante la semana, desfilarán por las pantallas cintas como 'Olivia y el terremoto invisible', 'If you are afraid you put your heart into your mouth and smile', 'La gran Navidad de los animales', 'Ruido' o 'Nuestro verano', cuyos directores compartirán coloquios tras las proyecciones, así como otros títulos como 'Zirkuskind', 'Space cadet', 'Future council', 'Olmo', 'Ameba', 'L'été de Jahia', 'Météors', 'Giro de tornas', 'Skiff', 'Stereo girls', 'El sevillano', 'Christy', 'The lost tiger' —con doblaje simultáneo al asturiano—, 'El guedeyu Cenicienta' y 'Le panache'.

Esta mañana arrancaban igualmente los talleres: once sesiones diseñadas para que los niños puedan descubrir los trabajos del cine desde dentro. En ellos podrán crear su propio guion y animarlo en 'stop motion' de la mano de Óscar Molero; acercarse al lenguaje cinematográfico en un 'Cinefórum creativo' con Maite y Carmen Centol, o ponerse en la piel de quienes interpretan ante la cámara gracias a la formación de Ángela Tejedor. Además, las sesiones dedicadas a los oficios darán respuesta a cuestiones como qué papel tienen la iluminación, el sonido o la fotografía en una película, abriendo así la mirada a otros perfiles imprescindibles en la industria audiovisual. Un sinfín de actividades para todos los gustos y edades que convierten al festival, un año más, en una auténtica escuela de cine para los espectadores del futuro.

