De las ausencias en femenino al nuevo audiovisual asturiano

Inés Barea Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:25

La periodista Montserrat Boix, cofundadora de Wikimujeres, lleva años colaborando con el FICX para crear las entradas de las cineastas que pasan por el certamen en Wikidata y Wikipedia, una labor cada día más esencial, pues de su información dependerán los datos de los que se alimentan las inteligencias artificiales. «Si esos datos no tienen el foco puesto en las mujeres, vamos a seguir teniendo una inteligencia artificial sesgada», explica.

Ayer participó en dos sesiones en el Antiguo Instituto que abordaban estas cuestiones; la primera, de la mano de la ingeniera de datos Lourdes Muñoz, centrada en la IA, y la segunda, sobre la labor realizada este año en Wikipedia, que se ha dedicado a crear una 'editatona' completa y rigurosa sobre el nuevo cine asturiano. «Cuando vi el documental 'cuartu 207_', me di cuenta de que faltaba todo el cine asturiano en Wikipedia y que nadie lo había hecho. Entonces, dentro de la militancia que tenemos todos los años con el tema de las mujeres y el cine, este año hemos hecho una excepción y hemos trabajado centralmente en el tema del nuevo cine asturiano, que también tiene algunas mujeres, aunque no las suficientes», asegura. Ahora, el nuevo cine asturiano ya tiene su propia entrada completa y rigurosa en internet.

