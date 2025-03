Festival de Cine de Gijón | Más cabinas que escenarios

JOSÉ CEZÓN Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:07 | Actualizado 03:56h. Comenta Compartir

Diversificación de espacios y un mayor protagonismo de los disyoqueis serán las principales novedades de la programación musical del FICX. Durante las nueve jornadas del festival, habrá once fiestas, dos de ellas diurnas, que abarcarán un amplio abanico de estilos. Y casi todas serán gratuitas.

La fiesta inaugural se celebrará esta madrugada (2 am) en el bar La Plaza, de Cimadevilla, con una sesión de Eva Rivera, directora del Festival Internacional de Cine Documental Musical de Donostia Dock of the Bay. El mismo local acoge mañana un concierto diurno (14 horas) de Mute Swimmer, el proyecto del británico Guy Dale, que deambula por estilos como el folk, la new wave, el post-rock, el ambient drone o el spoken word.

Mañana, la sala Acapulco (00.30 horas. 15 euros), acogerá la fiesta La Bizarrería con la actuación de Ladilla Rusa, grupo formado por dos periodistas barceloneses que canta con desenfado sobre la corrupción o los personajes de Walt Disney. También pincharán Las Hijas de Chimo Bayo, Amparo Dj y Carmelo Soho.

El domingo habrá otra fiesta 'matinée' en el Savoy Club (13.30 horas) con el grupo Seven Monkeys, que ofrecerá un repertorio que se nutre de las bandas sonoras de la saga de James Bond. Y por la noche, en El Patio de la Favorita (23 horas), pinchará Adolfo Sputnik, que se desenvuelve con la misma comodidad en la música indie que en la electrónica más amable. Este local acoge las dos siguientes fiestas: el lunes (23 horas) pincharán Elosúa (garage y psicodelia) y Alejandro Alvafer (soul, funk y disco) y el martes (23 horas) estarán L´Agata Cris (música sesentera), Nacho Wings (britpop e indie) e Inés Harrison (música para nostálgicos).

Le siguen tres noches de directo en el Savoy Club (23 horas): el miércoles, con La Mafia del Baile, que cultiva el punk-rock, R&B, country o surf, y los gallegos Breakin´Bones, con su particular revisión del psicobilly. El jueves actuará Ágata & the Money Makers, que recupera a las grandes voces femeninas de los 60 y 70. Y el viernes, Comodoros con su estilo blues-rock y country-rock.

La traca final será el sábado (Albéniz, 1 am. 5 euros) con la fiesta Bárbaro Chico Club con el groovie británico Jazzheadchronic y dos de los fundadores de Dr Explosion: Sr Varo y Félix A. Limaña.

