Eli Cortiñas o cómo convertir en cine las charlas telefónicas con tu madre Eli Cortiñas, durante la presentación de la instalación de videoarte que puede verse en el Antiguo Instituto. / CAROLINA SANTOS La canaria afincada en Berlín presenta una muestra de videoarte y sus trabajos, con enfoque feminista, podrán verse hoy y mañana A. VILLACORTA GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 04:35

Eli Cortiñas (realizadora canaria afincada en Berlín, 1979, que transita los caminos en los que se cruzan el cine y el videoarte) es capaz de condensar cuatro años de charlas telefónicas con su madre, grabadas mientras la artista estaba en la capital de Alemania y su progenitora en las islas afortunadas, y convertirlas en material cinematográfico.

Eso es lo que hace en 'Dial M for Mother', donde, a través del montaje, insinúa que su madre mantiene una conversación con la actriz norteamericana Gena Rowlands. Toda una catarsis personal en la que hablan de conflictos familiares y, más allá de lo puramente autobiográfico, una reflexión sobre la maternidad.

Esa y otras tres piezas como 'Qella Che Caminna', en la que la voz materna sale del cuerpo de una prostituta romana que esta envejeciendo -un personaje extraído de un filme neorrealista italiano de 1953-, podrán verse hoy (22 horas) y mañana (19.45) en el Antiguo Instituto, donde Cortiñas también ha instalado una muestra de su trabajo: dos obras donde, como explica el comisario Alfredo Aracil, se apropia de diferentes materiales -utiliza desde telenovelas a largometrajes de la RDA o cine colonial- para detenerse «en la construcción de identidades y en el rol que el cine y otros medios de comunicación han otorgado a la mujer» con un enfoque feminista. Y, así, en 'The Most Given of Givens' revisa la figura de Jane, compañera de Tarzán en la jungla, y, de paso, el imaginario de África en el séptimo arte occidental. En 'Paraíso Animal', en cambio, usa su propio cuerpo para crear. Lo suyo es «la imagen como campo de batalla».