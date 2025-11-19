Cine a fuego lento para mejorar el mundo

Jessica M. Puga Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:03 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine de Gijón llevó la cocina a la gran pantalla y se la enseñó de una manera diferente a la cantera, a quienes el día de mañana decidirán qué comemos el resto. Proyectó el documental 'Ebullición' en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo de Gijón al día siguiente de su estreno mundial en Ocines.

No se habló de recetas, pero sí de cómo cocinarlas, por eso tras el visionado se abrió un debate entre el público y los responsables de la película presentes y después el alumnado se encargó de llevarlo a la práctica con un menú basado en la sostenibilidad. Los motivos giraban en torno a la comida más allá del mero disfrute, pues, como incidieron los protagonistas de la cinta, más allá de cortar y guisar y transformar alimentos, cocinar también es preservar el territorio y generar cultura y riqueza. 'Ebullición' lleva al espectador a descubrir siete proyectos pioneros de restauración con los que se recorre desde la España vaciada hasta los centros urbanos en transformación, pasando por las costas más turísticas. Todos exponen sus razones y claves para implantar con éxito un restaurante sostenible. «Queríamos enseñar la complejidad de lo que significa sostenibilidad, que tiene muchas caras, pero que también hay muchos caminos muy diversos para conseguirla», explicó en Gijón Diego García-Vega, director del documental junto a Jaime Dezcallar.

Así, abordaron la base, la sostenibilidad económica que permite dar forma a sus ideas y llevarlas a la práctica garantizando la sostenibilidad económica (la de los equipos) y la medioambiental. Pusieron el foco alumbrando a los productores y defendieron a los ganaderos y agricultores de proximidad, así como la dieta equilibrada en donde no deben faltar las legumbres, la huerta y los pescados. Y lamentaron que se cocine sin tener en cuenta el desperdicio. Al respecto entró en detalles el cocinero gijonés con oficio en el restaurante Rambal de Madrid, Narciso Bermejo, en cuyo restaurante «no se hacen vídeos y se da de comer el menú diario que hay». Lamentó que en Asturias prime la cultura «de las farturas porque sí».

Los presentes tomaban nota de todo. También cuando Andrea González de Vega, productora ejecutiva y responsable del proyecto Enzima (dedicado a impulsar una alimentación mas sostenible en restaurantes), recordó la convocatoria de formación «para quien quiere tener un restaurante con esta filosofía o para quien ya lo tiene y quiera participar» abierta hasta el día 24.

No es un camino fácil el planteado, pero tampoco imposible. De hecho, David Calzado, productor ejecutivo y director de proyectos culturales de Catorce, destacó que «empieza a haber un cambio», que cada uno de los restaurantes ahí retratados inició un camino, «pero no olvidemos que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de alargar esta cadena». Todo ello para dar paso a un menú cocinado y servido por los alumnos de la escuela que se compuso de croquetas de Afuega'l Pitu y chosco de Tineo, verdinas, bacaladilla con vinagreta de sidra, patata asada con ragú de gochu y tarta de manzana.