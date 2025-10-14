La sección de cortos del FICX estará compuesta de animación, estrenos mundiales y cine español

A tan solo unas semanas, al Festival Internacional de Cine de Gijón le quedan ya pocos secretos por desvelar de su programación, pero aún ... faltaba por desvelarse la parrilla completa de títulos de su Sección Oficial - Competición Internacional de Cortometrajes.

En ella, la animación volverá a tener protagonismo con 'Winter in March', la nueva obra de Natalia Mirzoyan, o '9 Million Colors' de la cineasta checa Bára Anna. La selección también acogerá el trabajo de la artista sueca Hanna Järgenstedt, una creadora que se mueve entre la ilustración, la pintura y la animación, con su cortometraje 'I Want To Know What Love Is'. El cine italiano estará representado por 'Randaghi', la nueva obra de los hermanos Enrico y Emanuele Motti, y se podrá ver también 'UM', la nueva creación del artista colombiano Nieto.

La competición contará con el estreno en España de ficciones como '1:10', firmada por el cineasta suizo Sinan Taner. También aterriza en Gijón el belga Dorian Jespers, que presentará su nuevo trabajo, 'Loynes'. El cineasta francés Grégoire Graesslin aporta una de las obras más perturbadoras e hipnóticas de este año, 'Dammen', y desde Portugal llegará 'Neko', el nuevo trabajo de Inês Oliveira. El FICX también contará con el estreno en España de 'The Singers', firmada por Fabian Rausch y Zorah Berghammer.

La competición también acogerá obras híbridas y de no ficción como 'Things Hidden Since the Foundation of the World', firmada por Kevin Walker e Irene Zahariadis, y 'Koki, Ciao', de Quenton Miller. A estas cintas internacionales se suman las coproducciones estatales 'Upon Sunrise', de Stefan Ivančić, y 'Baisanos', Francisca y Andrés Khamis. El talento nacional estará representado por Alba Cros con 'Ferides'; María Herrera con 'The Other Woman'; y 'Si el silencio fuera azul', que emerge del Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. La presencia asturiana estará garantizada con los estrenos mundiales de 'Tolos fueos el fueu' de Diego Flórez y 'El día que tal' de Pablo Casanueva.