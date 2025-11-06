El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Casanueva, Diego Flórez y Marcos M. Merino participan en la Sección Oficial con tres estrenos absolutos. JOSÉ SIMAL

«Los cineastas asturianos somos unos supervivientes»

Voces de aquí ·

Pablo Casanueva, Marcos M. Merino y Diego Flórez son los únicos directores de la región que competirán en la Sección Oficial

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

Trabajan en los márgenes y desde ese lugar utilizan toda su capacidad creativa para abordar cuestiones tan complejas como la memoria, el territorio, los cambios ... sociales o la identidad. De sus preocupaciones personales y políticas surge un cine de autor 'made in Asturias' que tiene un hueco en la Sección Oficial del FICX. Este año, compite en Retueyos Marcos M. Merino con 'Plaza Mayor' y harán lo propio en la sección de cortos Pablo Casanueva –'El día que tal'– y Diego Flórez –'Tolos fueos el fueu'–. Un encuentro con los tres permite asomarse a un panorama singular y entender qué es lo que hace única su forma de crear.

