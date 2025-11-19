Ira Sachs: «Nueva York sigue invitando a quien llega a expresarse a través del arte» El director americano presenta en la sección oficial Albar 'Peter Hujar's Day', un retrato en cine a través de la palabra del fotógrafo que vivió la bohemia de los setenta y fallecido en 1987

Compite el estadounidense Ira Sachs en Albar con una película intimista, de autor, que conduce a mostrar un personaje y una época a través de la palabra. En 'Peter Hujar's Day' presenta lo que su propio título indica, un día en la vida del célebre fotógrafo entrevistado en 1974 por Linda Roserkrantz.

En «el entorno ideal» del FICX presenta Sachs este trabajo, fruto de su descubrimiento ya antiguo de la obra de Peter Hujar que vivió ese momento de la bohemia neyorquina «plagado de artistas, de poetas, también un mundo queer, con mucho riesgo y ese reflejo, esa dualidad la reflejó en sus fotos». Él quería llevar al personaje y sus instantáneas a otra dimensión, la del cine. «Las cosas han cambiado un poco desde entonces a ahora, tenemos un montón de conversaciones con amigos pero siento que están vacías, no tienen el fundamento, el peso que tenían entonces, hay un cierto vacío», señala respecto a por qué quiso hacer cine con esa larga charla entre dos personas. «No quería llevar al hoy la figura de Peter, me apetecía trascender y retratar la intimidad de esas conversaciones», aseguró el director.

Está contento de que su película pueda verse fuera de EE UU, porque plantea nuevas preguntas por parte de los espectadores, pese a que la cinta es muy concreta y busca mostrar esa sensación de intimidad y soledad del fotógrafo. «Creía que la única manera de mostrarlo era a través del arte cinematográfico, quería hacerle justicia a esa dualidad de su vida intentando representar sus sentimientos».

Fue importante la conexión entre los dos actores, que no se conocían de nada, pero que comulgaron entre ellos y a la perfección con lo que el director quería llevar a la pantalla. «Cuando leí el texto en el que se basa la película, que se publicó en 2021, estaba trabajando en París con Ben Wishsaw, me encantó colaborar con él, es una persona humana y cálida, vimos que teníamos intenciones comunes y quería continuar esa relación con él», relata. Entró al proyecto el actor, «uno de esos tipos que no teme fracasar, lanzarse al vacío, y eso es algo diferencial en la industria del cine», apunta Sachs.

En cuanto a Rebecca Hall, ya le había ofrecido un papel en 'Little Men' y no pudo ser y en esta ocasión fue ella la que contactó con él preguntado si había algún proyecto en el que pudieran trabajar juntos. Y el rol de la escritora estaba allí. «Siento que esta intimidad falsa, esa química, la consiguen ellos mismos», señaló Sachs.

Este Nueva York de hoy no en absoluto aquel. Tampoco lo es EE UU. «Son momentos tristes para los artistas en mi país, pero también para los inmigrantes y para muchos de nosotros, son tiempos opresivos cuando en el cine lo que debe prevalecer en la libertad para construir metáforas, para construir historias», afirma. Eso sí, Nueva York es un poco una isla en el contexto de Estados Unidos: «Siento que sí se ha conservado ese proceso ambicioso y creativo, no ha fallado tanto como el resto del país a la hora de invitar a la gente a llegar a la ciudad y a expresarse a través de cualquier tipo de arte, sigue siendo un bonito lugar».

