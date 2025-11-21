«Cómo nos ocupamos de los niños dice mucho de nosotros y de la sociedad» Laura Wandel filma un drama social ambientado en un hospital con menores protegidos en 'L'intérêt d'Adam', que compite en Albar

Es una historia de fragilidad la que narra la cinta belga 'L'intérêt d'Adam', de Laura Wandel, que compite en el FICX en la sección oficial Albar. Se adentra la realizadora en cómo se cuida en su país a los menores que sufren algún tipo de maltrato o abandono por parte de sus padres y son los jueces quienes deciden sobre ellos. Un hospital es el escenario de esta película que «está muy cercana» a la realidad, por mucho que sea una ficción. Es una ficción que ha concentrado el trabajo de documentación de la realizadora en un hospital de Bruselas. Condensa lo visto y vivido y le da forma cinematográfica.

«El mundo de la infancia siempre me ha interesado mucho, son los adultos de mañana, y cómo nos ocupamos de los niños dice mucho de nosotros y de la sociedad en la que vivimos», asegura la directora, que buscó una manera de contar lo que sucede en casos como el que narra la película, el de un niño al que su madre no alimenta correctamente y es ingresado en un hospital y se le restringen las visitas maternas. Puso Wandel el foco en una planta de pediatría, porque «revela la manera en la que se cuida a los niños desde el punto de vista médico y también social». Durante varias semanas, ella observó para componer su película: «Hay falta de medios y existe una gran complejidad en el trabajo de estas personas que están tratando de cuidarlos de la mejor manera posible», cuenta la directora, que incide en la importancia de la relación de los niños con sus padres en ese proceso de recuperación.

Para narrar todo eso, optó por enfocar su cámara sobre una enfermera. Barajó hacerlo sobre el niño o sobre la madre, pero le pareció que la sanitaria podía ser útil para ofrecer una visión más global. Ese personaje tan complejo y tan único está basado no en un solo personaje real sino en muchos: «Lucy está inspirada en muchas de las personas que yo vi en el hospital».

Se compone así un relato absolutamente pegado a la realidad, por mucho que los inspiradores no aparezcan con sus nombres reales. Hay también una concentración del tiempo en una sola noche que es en la que transcurre la película. «Todos son casos reales que ocurren día a día y que me contó el personal sanitario». El caso de Adam está inspirado en una madre que solo quería alimentar a su hijo de fruta, frutos secos y semillas, aunque no está retratado así en la película. No era tan importante cómo narrar cómo la justicia se encarga de estos niños para protegerlos.

Tiene algo de heroína la protagonista de la película, que llega a traspasar los límites de su propio trabajo con el único ánimo de ayudar. «Hay una idealización de ella, muchos sanitarios me agradecieron que la retratara así porque así debería ser», cuenta la directora, que también ha escuchado a profesionales cuestionar si es necesario traspasar los límites de lo puramente laboral. Cada espectador juzga si es correcto lo que esta mujer hace.

La película, que llegará a los cines españoles en la primavera, es la segunda de esta directora belga que ya en su primer largo, 'Un mundo pequeño', ahondó en este mismo territorio que ahora se revela. Con sensibilidad, pero sin sensiblería ni eufemismos, se traza un viaje que cuenta con interpretaciones de gran solvencia, como son las de Leá Drucker, en el papel de Lucy, y de Anamaria Vartolomei en el de Rebecca, la madre de Adam, al que da vida Jules Delsart.

