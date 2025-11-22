El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Poética y pragmática de una vida dura

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Es esta una de esas películas que gustan en el FICX. Se recrea en la belleza por la belleza, en los silencios y las bandas ... sonoras de la naturaleza sin más aliño, en el día a día reposado, duro y complejo de una familia. En 'Al oeste, en Zapatas', la película del español afincado en Cuba David Bim, este planta su cámara primero en una zona de selva y humedales, pantanos donde viven los cocodrilos que se han convertido en el sustento de la familia protagonista. Landi está allí solo, en un improvisado campamento escuchando en la radio cómo la isla rebelde afronta la pandemia del covid y se afana en capturar cocodrilos. No sabe quien mira cuál es entonces la razón de una vida en tanta soledad, tan dura, que retrata en blanco y negro en unos paisajes hermosos, paradisiacos, pero también peligrosos, lluviosos e inhóspitos para la inmensa mayoría de la humanidad. Hay una familia detrás que justifica ese dolor solitario. Hay una familia que espera y desespera a una larga distancia en un país con muchas necesidades y carencias. La película revela después a Mercedes y Deinis, el hijo de ambos, y se recrea de nuevo en su cotidianidad dura, pero con luz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  8. 8 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Poética y pragmática de una vida dura