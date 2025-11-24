Póker de talento asturiano en el Festival de Cine de Gijón

Inés Barea Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:49 Comenta Compartir

El cine asturiano goza de muy buena salud y prueba de ello es el palmarés con el que se cierra un FICX en el que el talento regional ha impregnado todas las categorías. Cintas largas y cortos, documentales y ficciones con el sabor de casa han conseguido abarrotar los patios de butacas de toda la ciudad para demostrar que está, igual que el festival, «más vivo que nunca».

O al menos, eso dice una de las protagonistas de la noche del sábado, Celia Viada Caso, que recogió el Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano por 'Volver a casa tan tarde'. Un trabajo en el que fue tejiendo, con mimo y con cuidado, la figura de María Luisa Elío, una escritora, actriz y guionista española que siendo niña se exilió en México junto a su familia. «En mis procesos investigo a otras mujeres y me voy encontrando con voces o con miradas que me gusta destacar cuando no se conocen tanto», cuenta ella misma sobre las protagonistas de sus películas. Y este caso era el de «una escritora increíble». Orgullosa y feliz por el reconocimiento a su trabajo y al de sus compañeros, celebra que «en Asturias hay muchísimo talento» y que el festival, como piedra angular del sector, está en un momento muy dulce. «Es increíble cómo el público cada vez conecta más con todo lo que está sucediendo».

En la Sección Oficial de Cortometrajes competía Diego Flórez con 'Tolos fueos el fueu' y allí se llevó el premio que otorga el Jurado Joven. Su cinta, que trasciende el activismo, aborda el problema derivado de un proyecto de incineración de basuras en Mieres. Que sea precisamente este jurado quien haya decidido ponerlo en valor demuestra «que generacionalmente hay una preocupación por lo ecológico que hasta ahora no había, y eso es genial», sostiene. «Creo que reconocieron esa necesidad de aunar fuerzas y de juntar causas si queremos llegar a algún lado». Seguirá tratando el tema en futuros proyectos, manteniendo el prisma del desmembramiento social, «pero desde una perspectiva bastante distinta, porque será un documental híbrido con una parte de ficción».

Con uno de los grandes galardones bajo el brazo, el cineasta clausura nuestra semana del séptimo arte por antonomasia contento y orgulloso «no solo por la cantidad de cine asturiano, sino también por la calidad» que se ha visto, por ejemplo, en otro de los cortos reconocidos: 'Alimaña', de Juan Villa. El premio RTPA de la Competición Asturies Curtiumetraxe se rendía a esta historia que aborda un problema complejo y de actualidad como es el del lobo, pero con la audacia y potencia que tiene un thriller rural.

Su director confiesa que es un tema para él «muy cercano» al habitar el occidente asturiano, pues allí convive con cazadores, ganaderos y las gentes que protagonizan su película y este tema «cada vez más candente». «Había un conflicto interesante como para utilizarlo de base y construir una historia» que conecta entre sus vecinos, pero también fuera de aquí. «En Asturias tenemos el mejor plató de cine que puede haber y yo creo que lo utilizamos poco para lo que tenemos», asegura. Trabaja desde este rincón del mundo donde cada vez más se atreven a hacer películas y lo agradece y valora, principalmente, porque «el cine no puedes hacerlo solo. Ver que hay gente de tu zona que hace las cosas bien, permite hacer grupo y eso ayuda a que los proyectos salgan».

«Una buena competencia»

En la misma categoría se alzó con la Mención Especial Rodrigo G. Agüeria, que presentaba 'Una mujer que conocí llamada Yudita' entre un montón de trabajos que le hicieron «una buena competencia»; menciona el ganador, Juan Villa, o el de su compañera Lía Lugilde, 'Saltar'. «Eso significa que ha sido un buen año» y siempre es motivo de celebración. Su proyecto le tocaba en lo personal y lo familiar, pues retrata la figura de una mujer cercana a su entorno, lo que facilitó y a la vez dificultó el abordaje. «Sabía que era un material sensible, pero quería honrar esa memoria y, a la vez, cuidar un poco a mi familia», aunque se topó con algunas resistencias precisamente por aproximarse a la historia desde lo emocional.

El reconocimiento a sus compañeros y al cine que aquí se trabaja es «algo que merecemos» y que va in crescendo en un festival es «la ventana clásica y obvia para cineastas como nosotros, que tenemos una sensibilidad muy especial», asegura, pero que también permite ver cómo «las posibilidades técnicas para sacar nuevos proyectos adelante son mucho más fáciles en otros sitios. Pero la sensibilidad que respiran los proyectos hechos aquí se nota, y se nota también en el palmarés», donde podemos presumir de otros nombres asturianos como el de Amalia Ulman, premio del Jurado Joven a Mejor Largometraje de la Competición Retueyos por 'Magic Farm'; Inés G. Aparicio, premio Distribución 'Festhome' en la Noche del Corto Español por 'La diva, mi abuela y yo', o el premio de distribución que otorga Laboral Cinemateca Cortos, que se llevó Jandro Llaneza por 'Cases'.

Y hay otro nombre asturiano imprescindible e inolvidable y en el que todos coinciden: el de Fran Gayo. «Todo ha estado marcado por su ausencia», afirma Celia Viada Caso. «Ha sido muy bonito poder compartir, entre las personas que le queremos, cuánto de importante ha sido para tantas películas». Y coincide Diego Flórez: «Ye palpable y evidente que dejó un huecu en el festival que no se va a llenar nunca». Que poner en valor nuestro cine sirva también de homenaje a Fran.

