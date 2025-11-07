Rostros y luz interior en la oscuridad

Luz, oscuridad, penumbra y rostros. ‘Descubro el rayo, tus ojos tiemblan’, la instalación artística de Guillermo Braga que hace las veces de aperitivo del FICX ... en la sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tiene ya las puertas abiertas a todos los ojos que quieran mirar y así seguirán hasta el día 23 de noviembre. Pero no solo apela a la vista este proyecto artístico, que invita a dejarse llevar a todos los sentidos, también al del oído con la música de Guillermo Rojo acompañando a la experiencia visual multipantalla que se propone y que tiene una duración de media hora.

Esas pantallas de gran formato se asoman a tres paredes que muestran continuamente rostros grabados con una cámara de 16 milímetros y pulsando sobre ellos luces que los hacen aparecer y desaparecer, que los animan, que les hacen cambiar, evolucionar, abrir los ojos, cerrarlos... Esos flashazos se trasladan a la mirada del público que los siente también en sus propias pupilas mientras observa. Esos retratos filmados con tecnología analógica muestran y demuestran las posibilidades de la luz, no solo como iluminación, sino como elemento transformador.

De esa premisa partió Braga a la hora de abordar un trabajo producido en el marco de las Residencias Artísticas del Palacio que propone la Fundación de Cultura de Gijón. No se considera cineasta Braga, que es fotógrafo y docente del Cislan. Y no se aplica ese calificativo porque no es narrativa su propuesta, que tiene mucho de experimental, que es en cierta manera una investigación sobre cómo esos rostros situados en encuadres cerrados crean estampas hipnóticas por efecto de la luz. Invita a la concentración y a la mirada relajada y a poner los ojos y un poco más allá, hacia la luz interior de cada persona.

Esa obra sostenida íntegramente en el rostro es una de las treinta actividades paralelas del Festival Internacional de Cine de Gijón y la primera en abrir sus puertas. A ellas se suman otras exposiciones, mesas redondas, charlas y presentaciones de libros.

Fruto de la colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, su inauguración congregó en el mismo espacio a su director, Aitor Martínez, y al gerente de Divertia, Fernando Losada, junto a la responsable de actividades complementarias del FICX, Sandra Rodríguez Trigo.