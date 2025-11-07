El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona observa la instalación. Arnaldo García

Rostros y luz interior en la oscuridad

El CCAI inaugura la primera actividad del FICX, una instalación artística de Guillermo Braga que invita a la concentración

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Luz, oscuridad, penumbra y rostros. ‘Descubro el rayo, tus ojos tiemblan’, la instalación artística de Guillermo Braga que hace las veces de aperitivo del FICX ... en la sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tiene ya las puertas abiertas a todos los ojos que quieran mirar y así seguirán hasta el día 23 de noviembre. Pero no solo apela a la vista este proyecto artístico, que invita a dejarse llevar a todos los sentidos, también al del oído con la música de Guillermo Rojo acompañando a la experiencia visual multipantalla que se propone y que tiene una duración de media hora.

