Sven Bresser: «Mi protagonista es un hombre lleno de amor y de violencia»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

El holandés Sven Bresser desvelaba este miércoles en la presentación de su primer largometraje, con el que compite en el FICX, una magistral urdimbre de misterios y suspense. El que más puede sorprender a quien la ha visto: el magnetismo escalofriante del personaje principal es el de un intérprete no profesional, un campesino de la comunidad rural donde se desarrolla la historia, al igual que todo el elenco del filme.

A su lado, el protagonista, Gerrit Knobbe, asentía divertido y revelaba a su vez que, tras aceptar la propuesta del director «animado por mi mujer, que me dijo que era una oportunidad única en la vida», después de leer el guion «lo dejé a un lado e improvisé». Así harían el resto de sus compañeros de reparto y convecinos en este trhiller rural donde los silencios o las palabras triviales llenan de elocuencia el relato.

Preguntado por los elementos iniciales que le llevaron a concebir su película, afirmó que «en mi caso, suele ser una imagen o un sentimiento particular y aquí fueron dos imágenes: un juncal tan denso que parecía esconder a alguien dentro y la de un hombre trabajando entre los juncos que se detiene con una mirada muy compleja llena de temor o amenaza. A partir de ahí, se construye el personaje de un hombre que está tan lleno de amor como de violencia». Asistiendo a una reunión vecinal del lugar elegido para el rodaje (el natal de su madre, a quien dedica el filme y que él conoció de niño), vio a su hombre en Gerrit: «Escuchaba callado con gesto severo y luego, al tratar con él, resultaba amable y cordial». Era, sin duda, el actor que buscaba para su inquietante Johan.

Temas

Festival Internacional de Cine de Gijón