Tras la cámara al salir de clase

Inés Barea Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

Son las asturianas más jóvenes del FICX y es que, en estos momentos, ni siquiera han terminado el instituto. Daniela Molleda, Carla Inés Canseco y Arantxa Sánchez (Ribadesella, 2008) tienen diecisiete años, forman el Colectivo Tyche y firman el corto 'Fuera de juego', una cinta que comenzó como un proyecto escolar mientras cursaban el primer curso de Bachillerato en el IES Avelina Cerra de Ribadesella y que ahora, sin darse cuenta, se ha convertido en un proyecto mucho más grande.

Confiesan que tanta atención les ha pillado por sorpresa, pero algo tiene su trabajo cuando ya se han alzado con los tres galardones del concurso nacional 'Rodando en… donde puedas' –mejor cortometraje asturiano, premio del público y premio del jurado–, y con el premio Atalaya del III Certamen Cinematográfico Amigos de Ribadesella. Ahora, lo presentan en la muestra de Asturies Curtiumetraxes (20 horas, teatro de la Laboral); un paso más en el probablemente largo camino que tienen por delante.

«Cuando acabó el curso escolar no habíamos terminado del todo el corto, así que decidimos continuarlo en verano», explican. Suyo es el guion, la dirección y la producción que hicieron con los medios y recursos que tenían a mano: un teléfono móvil y una videocámara. «Al final salió algo curioso con los materiales que teníamos», dicen, aunque reconocen haber pasado por algunas dificultades al enfrentarse a ciertos aspectos técnicos. «Hacer escenas que se viesen bien de color y luz era muy difícil, sobre todo en sitios con luz natural. Tuvimos varios problemas con ello y en el montaje tuvimos que resolverlos», pero el resultado ha sido más que satisfactorio. 'Fuera de juego' es una película en la que exploran la adicción a los juegos de azar y las apuestas a través del personaje de Álex y los recuerdos de su abuela. El diálogo entre ambas generaciones invita a repensar este problema que no se habla lo suficiente, y menos aún entre personas de su generación.

A su edad, y con este proyecto dando el salto al nivel profesional y proyectándose al lado de algunos de los directores más consolidados de la región, está claro que cabe preguntarse si el cine se encuentra entre sus horizontes profesionales. «Yo soy de Bachillerato de Ciencias», dice Arantxa. «Pero desde siempre el audiovisual me había llamado la atención, y colaborar en este proyecto junto a mis amigas me parecía una gran oportunidad». Daniela, sin embargo, viene de una familia vinculada al sector, así que ya estaba más que familiarizada con las cámaras. «A mí siempre me llamó la atención el cine y todo lo que tiene que ver con el arte», cuenta. «Escribo y me siento cómoda escribiendo guión», confiesa, así que en su futuro está el grado en Filología Hispánica y un máster que le permita perfeccionar este arte.

Continuarán con su formación al margen de los rodajes, claro, pero no tienen pensado dejar la cámara de momento. «Nos gustaría hacer más proyectos juntas y quizá el verano que viene podamos animarnos a hacer otro corto», adelantan. Probablemente, sobre el texto de algún relato escrito por Daniela. Ellas encarnan a la perfección lo que significan la creatividad, el compromiso y la conciencia social, y son la clara muestra de que el futuro del audiovisual asturiano se encuentra en buenas manos.

Temas

Festival Internacional de Cine de Gijón