«Cuanto antes se aborde la reforma del sistema de pensiones, mejor para todos»

Informar, concienciar y buscar alternativas ante el paulatino cambio de la pirámide poblacional que vive la sociedad española. Estos son tres de los pilares que en la mañana de ayer se invocaron durante el transcurso del Fórum de EL COMERCIO, que en esta ocasión versó sobre el sistema público de pensiones, su situación y su proyección futura. El acto contó dos contrastadas expertas en la materia: la economista y profesora de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez y la directora de Necesidades de Clientes de BanSabadell Pensiones y BanSabadell Vida, Sonia Bosch. Durante su intervención, la primera defendió la necesidad de mantener un sistema público de pensiones «fuerte» que pueda dar soporte a la ciudadanía pese a los problemas surgidos en los últimos años. Una situación que no entra en contradicción con el hecho de que «los cotizantes debemos de entender que es necesario ahorrar desde jóvenes» para complementar la prestación pública tras la jubilación.

El sistema, sin embargo, debe abordar una reforma estructural con vistas a sellar su supervivencia de cara al futuro. Una revisión que debe tener como espacio de debate el Pacto de Toledo y que se tendrá que abordar «cuanto antes, porque así será mejor para todos». «La reforma de 2011 fue importante, pero yo iría más a fijar la complementariedad. Y el pacto de Toledo es el mejor espacio para ello, porque si todos están metidos dentro de la reforma, nadie será culpable», explicó Domínguez. La inclusión de fórmulas como la tasa Tobin o la tasa Google, que algunos sectores reclaman para sufragar el sistema de pensiones, «no son suficientes para compensar la deuda. Además del pilar público, las pensiones también se sustentan en el sistema colectivo y en el individual. Y hay que potenciarlos también para las próximas generaciones», aseveró Domínguez.

La jornada, que estuvo presidida por el director del diario, Marcelino Gutiérrez, y el director comercial de SabadellHerrero, Alfredo Fernández Santos, sirvió para hacer un análisis de la situación de uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía española. No en vano, y según apuntó Fernández Santos, el 96% de la población española está preocupada por el sistema público de pensiones y el 94% considera que su prestación no será suficiente para mantener su nivel de vida. «Las medidas que se tomen, eso sí, no deben afectar a los actuales pensionistas, sino que debemos hablar del sistema del futuro», afirmó.

También apostó Domínguez por aplicar medidas similares a las del 'sobre naranja' puesto en marcha en Suecia, que informa de manera periódica al contribuyente de la situación de su pensión futura. «La reforma de 2011 añadió un simulador, pero hay que ir más allá en la información ciudadana», concluyó.