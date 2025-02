«Los cotizantes tenemos que entender que es necesario ahorrar desde jóvenes»

óscar pandiello Gijón Miércoles, 6 de noviembre 2019, 13:58 | Actualizado 14:14h. Compartir

Informar, concienciar y buscar alternativas ante el paulatino cambio de la pirámide poblacional que vive la sociedad española. Estos son tres de los pilares que esta mañana se citaron durante el transcurso del Fórum EL COMERCIO, que en esta ocasión versó sobre el sistema público de pensiones, su situación y su proyección futura. Intervinieron en el acto contó dos contrastadas expertas en la materia: la economista y profesora de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez y la directora de Necesidades de Clientes de BanSabadell Pensiones y BanSabadell Vida, Sonia Bosch.

Durante su intervención, la primera defendió la necesidad de mantener un sistema público de pensiones «fuerte» que pueda dar soporte a la ciudadanía pese a los problemas surgidos en los últimos años. Una situación que no entra en contradicción con el hecho de que «los cotizantes debemos de entender que es necesario ahorrar desde jóvenes» para complementar la prestación pública tras la jubilación. «La tasa Tobin o la tasa Google, desgraciadamente, no son suficientes para compensar la deuda que tiene el sistema. Además del pilar público, las pensiones también se sustentan en el sistema colectivo y en el individual. Y hay que potenciarlos también para las próximas generaciones», aseveró Domínguez.

La jornada, que estuvo presidida por el director del diario, Marcelino Gutiérrez, y el director comercial del SabadellHerrero, Alfredo Fernández Santos; sirvió para hacer un análisis de situación de uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía española. No en vano, y según apuntó Fernández Santos, el 96% de la población española está preocupada por el sistema público de pensiones y el 94% considera que su prestación no será suficiente para mantener su nivel de vida. «Igual en el futuro hay que cambiar algún parámetro más de la fórmula de cálculo, pero ahora lo que hay que fomentar es la información sobre los productos de ahorro. Las medidas que se tomen, eso sí, no deben afectar a los actuales pensionistas, sino que debemos hablar del sistema del futuro», aseveró Domínguez.

Bosch, por su parte, explicó su experiencia con los planes de pensiones e insistió en la necesidad de que el ahorro mensual no debe surgir de ese dinero sobrante que, tras los gastos de un mes, se decide invertir en el plan de pensiones como último recurso. «El día dos de cada mes se debería apartar el dinero que consideremos, ya sean 50, 100 o 200 euros. Con estas aportaciones, además, se hace bola de nieve y se empieza a acumular de forma progresiva de cara a la jubilación», explicó. También hizo referencia a la flexibilidad a la hora de cobrar el dinero ahorrado durante la vida labotal. Algo que va de la mano de la información aportada por las entidades que prestan estos servicios. «Muchas veces, antes de cobrar el plan, deberíamos plantearnos si lo necesitamos ahora. Vamos a vivir 83 años de media y los últimos son, por lo general, los que más gastos conllevan», argumentó Bosch.