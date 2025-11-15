El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un comino

«En mi fin está mi principio»

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cada vez que cierra un restaurante querido es como si talaran sin permiso un árbol en nuestro bosque. Con la definitiva bajada de persiana se ... empujan hacia el pasado todos los recuerdos de los días felices de vino y rosas allí vividos. Si esto nos pasa a los clientes, a los amigos, qué no les pasará a los dueños, a los cocineros, a los camareros que han echado allí más tiempo que en sus propias casas. Un local de hostelería no es solo una empresa. Es un arca de celebraciones, amistades, amores, negocios y noches felices, un espacio social trascendente, como una capilla laica. Cuando su luz se apaga definitivamente, un ánima arranca por la vereda, despacio, y se lleva en un saco los recuerdos hasta el cementerio de las tascas, allí abajo, a la orilla del río.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  4. 4 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  5. 5 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  6. 6 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  7. 7 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  8. 8

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  9. 9 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  10. 10 Massiel reina en un FICX de risa, emoción y recuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «En mi fin está mi principio»