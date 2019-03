Cócteles con nombre de mujer La barmaid de la coctelería Varsovia Rocío Sánchez Luque prepara unos tragos. / Héctor Torra La barmaid Rocío Sánchez Luque, de la coctelería Varsovia (Gijón), crea tres originales tragos para homenajear a tres grandes mujeres de la historia y celebrar el 8 de marzo JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 7 marzo 2019, 03:47

La barmaid Rocío Sánchez Luque ha querido celebrar el Día Internacional de la Mujer, mañana, 8 de marzo, de una forma especial: haciendo lo que mejor sabe, esto es, cócteles, pero añadiéndoles motivos femeninos. La profesional ha combinado imaginación y destreza para pensar y llevar a la práctica tres originales tragos cargados de mensaje. Cada uno de ellos sirve de homenaje a grandes mujeres de la historia, como son Ada Coleman, Amelia Earhart y Selma Lagerlöf.

Rocío Sánchez Luque es la única mujer española que forma parte del selecto The Alchemist Club, una singular sociedad de alquimistas a la que solo pertenecen cinco profesionales del país, que son, además de ella, Antonio Garrido, Iván Talens, Adal Márquez y Carlos Moreno. Todos los miembros tienen la misión de transmitir el espíritu romántico y aventurero de la marca inglesa Martin Millers Gin a través de sus creaciones y eso es lo que ha hecho la barmaid aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer 2019. Con la bebida como base, las combinaciones posibles son amplísimas. Esta es la prueba.

Los tres tragos aquí presentados son resultado de horas de prueba y error hasta dar con las fórmulas concretas que llamaron la atención de la profesional, que junto a Borja Cortina (Mejor Bartender de España en el año 2015 por la competición de coctelería más importante del mundo, la World Class Competition) está al frente del equipo de Varsovia, local ubicado en un escenario de lujo, frente a la gijonesa playa de San Lorenzo.

La inspiración para llegar a buen puerto se la dieron los tres grandes nombres de mujer a los que quiso dedicar su obra. Ada Coleman (1875 -1966) sirvió su primer cóctel en 1899 y llegó a trabajar más de dos décadas en el prestigioso Savoy Hotel en Londres. De su imaginación salió el cóctel Hanky Panky, que, en su memoria, Sánchez Luque ha querido versionar aprovechando el 8 de marzo. «Por ella, por todas y por los compañeros que luchan día a día tras las barras, va mi versión de ese trago que no podía faltar en mi recetario», apunta la profesional del Varsovia. Su propuesta, cuyo nombre ya supone toda una declaración de intenciones, Be Woman, Be Strong, además de Martin Millers Gin, lleva vermut, Pedro Ximénez y aroma de manzanilla.

El Last Mille se lo dedica la barmaid a la aviadora estadounidense Amelia Earhart (1897-1939). Ella fue la primera mujer en sobrevolar el Atlántico y, aunque sus oficiales no apostasen por ella y tuviera que hacerse hueco en un mundo marcado por hombres, nunca se rindió. «Mi cóctel tiene un poco de todos sus viajes, por contener ingredientes procedentes tanto de Asia como de tierras de lengua anglosajona», explica la autora, que ha querido reflejar en el trago el espíritu aventurero de Earhart. Lo ha hecho utilizando elementos tan de moda como el té matcha.

Para la maestra Selma Lagerlöf (1858-1940), la primera mujer en obtener un premio Nobel de Literatura, va dedicado el cóctel Snofall. Elementos como la vainilla y los caramelos de violeta inspiran este trago, pues los relatos breves de la autora trataban de hadas y seres extraordinarios. El toque especial lo pone la utilización de agua de azahar.

Be woman, Be Strong (Ada Coleman) Ingredientes: Cinco centilitros de Martin Millers Gin Tres centilitros de vermut Un centilitro y medio de Pedro Ximénez Aroma manzanilla Elaboración: Servimos en 'mixing glass', enfriamos y utilizamos copa o vaso bajo. Aromatizamos con manzanilla y twist de naranja.

Last Mille (Amelia Earhart) Ingredientes: Seis centilitros de Martin Millers Gin 2,5 centilitros de licor de eucalipto Dos centilitros de sour bergamota Té matcha para decorar Elaboración: Mezclamos todos los ingredientes en la coctelera y servimos en vaso bajo con hielo picado. Decoramos con té marcha en polvo.