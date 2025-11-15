El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan Daniel Ramírez y Marta Labanda. E. C.

Juan Daniel Ramírez

Ingeniero agrónomo y viticultor en la bodega Titerok Akaet
Juan Daniel Ramírez, viticultor: «Cavamos hoyos para buscar tierra fértil, es viticultura de adaptación»

Al frente de una joven bodega de Lanzarote, recuperan viñedos para evitar que desaparezcan esos paisajes y apuestan por vinos de mínima intervención

José M. Requena

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

Vinificar en Lanzarote es, probablemente, lo más cerca que se pueda estar de hacerlo en la luna. Aunque parezca imposible, en esos paisajes volcánicos, grises, ... yermos, casi lunares, se da la vid. De ahí surgen vinos con un ineludible componente sulfuroso, peculiares, muy apreciados, pero no para todos los públicos. Un ejemplo es Titerok Akaet, la bodega de Juan Daniel Ramírez y Marta Labanda, que el lunes presentaron en el salón Vinalia, en Gijón. Un proyecto vital que lleva aparejado uno incluso más trascendente que hacer vino: recuperar viejos viñedos; paisajes que, sin esta labor, se perderían para siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  4. 4 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  5. 5 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  6. 6 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  7. 7 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  8. 8

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  9. 9 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  10. 10 Massiel reina en un FICX de risa, emoción y recuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Daniel Ramírez, viticultor: «Cavamos hoyos para buscar tierra fértil, es viticultura de adaptación»

Juan Daniel Ramírez, viticultor: «Cavamos hoyos para buscar tierra fértil, es viticultura de adaptación»