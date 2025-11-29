El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El pastelero Sergio Helguera en el obrador. J. C. R.
Reinaugura La Casa del Chocolate en Gijón

Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»

Reinaugura este 29 de noviembre La Casa del Chocolate, donde presentará un turrón de casadiella para iniciar la campaña navideña

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:21

El destino de Sergio Helguera estaba escrito y se cumplió. El hijo del pastelero Tino Helguera sigue sus pasos y hoy reabre en Gijón ... La Casa del Chocolate tras la toma de contacto de la pasada primavera y reformas mediante.

