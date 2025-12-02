Disfruta de las 57 Jornadas de los callos en Noreña Un homenaje anual a la tradición, al sabor y al orgullo gastronómico de la villa chacinera, del 5 al 8 de diciembre

El invierno llega a Noreña acompañado de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de Asturias: las 57.ª Jornadas de los Callos, que se celebrarán del 5 al 8 de diciembre. Cuatro días en los que sidrerías, restaurantes y hoteles de la villa condal servirán su plato más representativo, una receta que, aunque se disfruta durante todo el año, alcanza su punto álgido en estas fechas, coincidiendo con el Puente de diciembre.

Organizadas por la Junta Local de Hostelería, en colaboración con el Ayuntamiento de Noreña y OTEA, estas jornadas movilizan cada temporada a todo el sector hostelero del concejo. De forma especial, participa también ADEPAS, la Asociación Pro Ayuda a Deficientes Psíquicos de Asturias, que cada año se vuelca en esta celebración tan arraigada en la identidad local.

La presentación oficial tendrá lugar el 2 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Hotel Cristina, donde el escritor Edu Galán se encargará de leer el pregón que da comienzo a esta nueva edición.

Las más antiguas

Las Jornadas de los Callos nacieron de forma humilde. Sus orígenes se remontan a un grupo de amigos vinculados a la Sociedad de Festejos que, con la intención de recaudar fondos para las celebraciones populares, comenzaron a organizar bailes en los que se servían callos para mantener el ambiente animado. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa espontánea fue ganando prestigio hasta convertirse en una referencia gastronómica dentro y fuera de Asturias, llegando incluso a presentarse en Madrid.

En paralelo, el Ayuntamiento organiza cada año la tradicional Carrera 5 km de los Callos, impulsada en su día por la Asociación Cultural Naurenia. Se trata de un recorrido urbano, con distintos desniveles, en el que todos los participantes reciben como obsequio una lata de callos cedida por La Noreñense, la primera fábrica en elaborar un enlatado de callos fuera de Asturias.

Las jornadas atraen a visitantes de toda Asturias. En sus inicios los primeros comensales llegaban de Langreo, pero en los últimos años es habitual encontrar público procedente de todos los puntos de la región. Su fama se debe, en gran parte, a la industria cárnica local y a la calidad del producto, que se reconoce por las tradicionales tres «P» de los callos de Noreña: pequeños, pegajosos y picantes. Los expertos gastronómicos añaden incluso una cuarta: «pulcros», en referencia al cuidado proceso de limpieza que distingue a esta elaboración.

La calidad y el buen servicio de la hostelería local hacen recomendable reservar con antelación para no quedarse sin mesa y disfrutar de este manjar.

