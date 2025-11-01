El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Caldo corto

Agitado mar

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

He vuelto a Tenerife como cada año, pudiendo constatar un mal dato que se repite y llega a ser alarmante. Canarias figura una vez más ... como la comunidad autónoma que menos pescado fresco consume. Así lo refleja el último informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asigna a cada habitante del archipiélago la cantidad de 14,4 kg. al año, frente a los 19,19 de la media nacional. Unas cifras que reflejan, además, el progresivo descenso que se viene observando durante la última década. Y valga como apunte que en España ya se come casi la misma cantidad al año de pescado que de platos preparados. Con una población esclava del tiempo y atada a la prisa, sucede que cada vez se cocina menos en los hogares, y en una sociedad que deja de cocinar se ve cómo su acervo se empobrece. Lo cierto es que este comportamiento de la población isleña resulta paradójico si se tiene en cuenta que están rodeados de mar. Las aguas del archipiélago disponen de abundantes especies y de una flota artesanal con una dilatada tradición pesquera.

