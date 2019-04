Marcos Morán cocina con Dani García en la 'tele' Marcos Morán y Dani García, en el plató de 'Hora de comer'. El cocinero de Casa Gerardo enseña a preparar fabes con almejes en el programa 'Hacer de comer' JESSICA M. PUGA Gijón Miércoles, 10 abril 2019, 22:00

«Te presento a un grande», le dijo el cocinero Dani García a Antonio Romero, el pinche que le acompaña cada mañana en 'Hacer de comer', nada más entrar en las cocinas del plató. Se refería a Marcos Morán, el chef al frente del restaurante Casa Gerardo. Morán asistió como invitado al programa que cada mediodía emite La 1 de Televisión Española para preparar fabes con almejes e incitar a sus conductores a idear una elaboración actualizada del arroz con leche.

Morán acudió al programa por una clara razón. ¿Cuál? Que Dani García sabe que en su Casa Gerardo se preparan unes fabes «mundiales, que yo siempre digo que son pura mantequilla», apuntaba el 'triestrellado' cocinero andaluz.

Los tres cocineros abrieron el programa emitido el miércoles con una clase magistral de legumbres, explicando las particularidades de variedades despares como el garrofón, les fabes pintes, la alubia de Tolosa, las verdinas, les fabes de la granja y los judiones. Morán explicó las características de cada una y apuntó que las que se trabajan en su casa son frescas, o sea, congeladas según salen de la tierra a finales del verano. «Como no se han deshidratado, no necesitamos dejarlas a remojo la noche de antes y, una vez en cocina, las preparamos más como una verdura que como una legumbre», apuntó Morán acerca de un producto fresco que conquistó a Joan Roca, entre otros.

Llegó después el momento del cocinado, en el que responsable del restaurante asturiano aprovechaba para dar consejos. Explicó que la sal no se echa al principio, que no se puede remover el contenido de la olla ni con una cuchara de madera porque se rompen les fabes y que es mejor trabajar con agua mineral si la del grifo contiene mucha cal. Los tres cocineros preparon un aceite de ajo y perejil y una salsa verde paraservir con la legumbre.

Finalmente, Dani García y Antonio Romero, concursante de 'MasterChef 3', elaboraron un arroz con leche de corte, digamos, moderno. Añadieron nata a la leche y la vainilla y presentaron el plato con un poco de algodón de azúcar y azúcar glas. «Esta es la típica receta para ligar», bromeó García, que pidió a los seguidores del programa que prepararan su propia versión del plato y compartieran la foto en sus redes.

Dani García y Marcos Morán no dejaron de bromear en todo el programa demostrando que son amigos de hace tiempo. El asturiano le explicó en la emisión que no se puede decir 'las fabes' ni 'les fabas', pues es una mezcla un tanto extraña; y el andaluz aseguró que iría donde fuera con Morán siempre que no suponga ir en un coche conducido por el asturiano. Esta vez, se juntaron para hacer cocina asturiana en televisión.