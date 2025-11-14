El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plato de lomo de virrey a la brasa del restaurante Abarike de Gijón Juan Carlos Román

La Mejor Idea Gastronómica de España 2025 está en Gijón

El cto reunió en Madrid a los proyectos más destacados del panorama nacional

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00

El restaurante gijonés Abarike, dirigido por la chef Lara Roguez, ha recibido el Top 1 a la Mejor Idea Gastronómica de España 2025 en la gala Horeca Sapiens, organizada por Barra de Ideas, que reunió en Madrid a los proyectos más destacados del panorama nacional.

El evento celebró las 100 ideas más transformadoras de la gastronomía española, con premios en diez categorías que reconocían la innovación, el talento, la sostenibilidad, la experiencia o el concepto gastronómico. Entre los galardonados figuraron restaurantes y empresas como Desde 1911, Bagá, Udon, Vicio o Tspoonlab.

Fuera de esas categorías se entregó el TOP1, a la Mejor Idea del Año, según el jurado Horeca Sapiens by Barra de Ideas, presidido por Pere Taberner, presidente de Hostelco y vicepresident Sales & Marketing EMEA en Welbilt. Este reconocimiento, que engloba todas las categorías, recayó en Abarike, por su visión global de la gastronomía como un proyecto que une sostenibilidad, creatividad, emoción y territorio.

Durante la gala, Lara Roguez, premio Caldereta de Don Calixto de este periódico a la Proyección en el año 2021 abrió el acto con una entrevista sobre la gestión, el liderazgo y la evolución del sector, y cerró la noche con un emotivo vídeo familiar antes de recoger el galardón, consolidando a Abarike como un referente en la nueva cocina del Cantábrico.

